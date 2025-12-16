광주대표도서관 붕괴 관련 시공사 관계자 4명 입건
공사 관계자 업무상과실치사 혐의
현장 감식·압수물 분석, 붕괴 원인 규명
4명의 작업자가 숨진 광주대표도서관 공사장의 붕괴 사고와 관련해 경찰이 공사 관계자들을 피의자로 입건하며 책임 규명에 본격 착수했다.
광주경찰청 전담 수사본부는 16일 광주대표도서관 시공사 관계자 등 4명을 업무상과실치사 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.
이들은 지난 11일 오후 1시58분쯤 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 발생한 도서관 신축 공사장 붕괴 사고와 관련해 작업 과정에서 주의 의무를 다하지 않아 작업자 4명을 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰은 사고와 관련된 다른 공사 관계자 등 12명에 대해서는 출국금지 조치를 내렸다.
수사본부는 현재까지 2차에 걸친 압수수색을 통해 시공사와 협력업체 등 7개 업체, 10곳을 대상으로 휴대전화 15대 등 관련 자료를 확보했다.
사망 수습 이후 처음으로 진행된 현장 감식도 이날 이뤄졌다. 경찰은 국립과학수사연구원·고용노동부·한국산업안전보건공단 등 관계기관과 합동으로 현장 감식에 착수해 붕괴 원인을 점검했다.
감식에는 구조안전기술사, 건축공학가 등 민간 분야 전문가 등 30여명이 참여했다. 이날 오후 2시30분쯤부터 시작한 현장 감식은 약 3시간 동안 진행됐다. 경찰은 필요할 경우 추가 감식도 진행할 방침이다.
경찰은 확보한 압수물 분석과 현장 감식 결과를 토대로 붕괴 원인과 안전 관리 실태, 책임 소재를 집중적으로 들여다볼 계획이다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
