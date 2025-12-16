시사 전체기사

광주대표도서관 붕괴 관련 시공사 관계자 4명 입건

입력:2025-12-16 18:32
수정:2025-12-16 18:44
공유하기
글자 크기 조정

공사 관계자 업무상과실치사 혐의
현장 감식·압수물 분석, 붕괴 원인 규명

16일 오후 광주 서구 광주대표도서관 붕괴 현장에서 국립과학수사연구원, 경찰, 한국산업안전보건공단 등 관계기관이 합동 감식하고 있다. 연합뉴스

4명의 작업자가 숨진 광주대표도서관 공사장의 붕괴 사고와 관련해 경찰이 공사 관계자들을 피의자로 입건하며 책임 규명에 본격 착수했다.

광주경찰청 전담 수사본부는 16일 광주대표도서관 시공사 관계자 등 4명을 업무상과실치사 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

이들은 지난 11일 오후 1시58분쯤 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 발생한 도서관 신축 공사장 붕괴 사고와 관련해 작업 과정에서 주의 의무를 다하지 않아 작업자 4명을 숨지게 한 혐의를 받는다.

경찰은 사고와 관련된 다른 공사 관계자 등 12명에 대해서는 출국금지 조치를 내렸다.

수사본부는 현재까지 2차에 걸친 압수수색을 통해 시공사와 협력업체 등 7개 업체, 10곳을 대상으로 휴대전화 15대 등 관련 자료를 확보했다.

사망 수습 이후 처음으로 진행된 현장 감식도 이날 이뤄졌다. 경찰은 국립과학수사연구원·고용노동부·한국산업안전보건공단 등 관계기관과 합동으로 현장 감식에 착수해 붕괴 원인을 점검했다.

감식에는 구조안전기술사, 건축공학가 등 민간 분야 전문가 등 30여명이 참여했다. 이날 오후 2시30분쯤부터 시작한 현장 감식은 약 3시간 동안 진행됐다. 경찰은 필요할 경우 추가 감식도 진행할 방침이다.

경찰은 확보한 압수물 분석과 현장 감식 결과를 토대로 붕괴 원인과 안전 관리 실태, 책임 소재를 집중적으로 들여다볼 계획이다.

광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 5000% 이자 뜯고 음해문자… SNS 악용 불법추심 검거율 ‘뚝’
李 대통령 “탈모약 건보 적용 검토하라…횟수·총액 제한해서라도”
‘이제 거주지도 모른다’… 조두순 신상정보 공개 종료
박정희 장손, 해병대 수료식서 박지만에 ‘눈물의 경례’
박나래, 침묵 끝 입장발표…“법적 절차 진행 중…추가 입장 없다”
전두환 손자, 웹툰으로 가족사 폭로…“父 외도 목격” “감금 당해”
올해 가장 못 한 일은 ‘재태크’…잘 한 일은 ‘이것’
외모·돈에 끌렸다가…돌싱들이 말한 이혼의 전조
국민일보 신문구독