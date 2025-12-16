인천 대인고 등에 폭발물 설치 협박한 10대 구속 기소
자신이 다니는 학교를 포함한 공공시설에 폭발물을 설치했다는 협박 글을 반복적으로 올린 10대가 구속된 상태로 재판에 넘겨졌다.
인천지검 형사6부(부장검사 인훈)는 공중협박과 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 10대 A군을 구속 기소했다고 16일 밝혔다.
A군은 지난 10월 13일부터 21일까지 자신이 다니는 인천시 서구 대인고등학교에 폭발물을 설치했다거나 설치할 예정이라는 글을 7차례에 걸쳐 119 안전신고센터에 올린 혐의를 받고 있다.
A군은 또 지난 9∼10월 경기 광주와 충남 아산의 중·고등학교나 철도역 등에 폭발물을 설치했다는 협박 글을 온라인 커뮤니티에 올린 것으로 조사됐다.
검찰은 수사를 통해 중복된 범행 1건을 제외하고 A군이 게시한 폭발물 협박 글이 모두 13건에 이르는 것으로 확인했다.
A군은 범행 과정에서 타인 명의를 도용해 협박 글을 올리기도 했던 것으로도 파악됐다.
검찰 관계자는 “A군이 단순히 휴교 또는 재미를 목적으로 반복해 범행한 점, 그 과정에서 특정인을 괴롭히기 위해 인적사항을 이용하기까지 한 점, A군의 행위로 경찰·구·군·소방당국의 행정력이 낭비된 점 등을 고려해 구속 기소했다”고 설명했다. 이어 “향후에도 불특정·다수에게 불안감을 일으키는 공중협박 범죄에 대해 엄정 대응하겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사