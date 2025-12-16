올 시즌 국내 60개 골프장 겨울에도 문 연다…휴·개장 미정 골프장 많아
16일 한국골프장경영협회 발표
1개월 이상 휴장 골프장 35개소
전국 60개 골프장이 동계 휴장없이 운영한다.
(사)한국골프장경영협회(회장 최동호)는 16일 전국 회원사 골프장의 2025년-2026년 동계 혹한기 휴·개장 현황을 조사한 결과 60개 골프장이 휴장 없이 운영한다고 전했다.
짧게는 하루에서 10일 이상 휴장하는 골프장은 27개소, 1개월 이상 장기간 동계 휴장에 들어가는 골프장은 35개소다.
하지만 현재 휴·개장 계획이 미정인 곳이 많아 휴장 골프장은 늘어날 개연성이 높다. 게다가 휴개장이 확정된 골프장들도 폭설과 강추위 등 기상 여건에 따라 휴·개장을 탄력적으로 운영할 계획이다.
따라서 이용객들은 골프장 이용시 반드시 휴개장 여부를 해당 골프장에 문의할 것을 협회는 권하고 있다. 골프장들의 휴·개장 현황과 변동사항은 한국골프장경영협회 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
■휴장 없는 골프장(60개소)
가야, 감곡, 고성노벨, 고창, 골드레이크, 골든베이, 구미, 그린필드, 기흥, 뉴스프링빌, 다산베아채, 담양레이나, 대구, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 레이크사이드, 롯데스카이힐부여, 롯데스카이힐제주, 르오네뜨, 마우나오션, 무등산, 보라, 베이사이드, 부산, 비에이비스타, 샴발라, 샌드파인, 서경타니, 세이지우드여수경도, 세종에머슨, 수원, 썬힐, 아난티클럽제주, 안성, 양산에덴밸리, 양지파인, 어등산, 에딘버러, 에이원, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 울산, 은화삼, 중문, 창원, 크라운, 킹즈락, 테디밸리, 팔공, 포웰, 플라자CC설악, 플라자CC용인, 해비치제주, 해운대, 해피니스, 화성상록, 화순
■휴장 골프장(62개소)
금강: 1/1~2/6 계룡대: 1/5~1/9 나인브릿지: 12/29~2/21 남부: 12/29~2/13 남서울: 1/1~1/21 남촌: 12/8~2/20 노스팜: 1월 매주 월,화,수,목 휴장 뉴서울: 12/28~1/4 뉴코리아: 1/10~1/30 더시에나서울: 1/1~2/5 더스타휴: 12/15~2/26 라데나: 12/22~1/7 라비에벨: 12/29~1/31 레이크우드: 12/22~1/30 루트52: 12/28~1/29 마이다스레이크이천: 1월 매주 월요일 휴장 마이다스밸리청평: 12/15~2/19 무주덕유산: 12월~2월 문경: 1/22~1/29 발리오스: 1/5~1/19 버치힐: 12/5~3/12 베뉴지: 12/20~2/12 블랙스톤: 1/26~29 블랙스톤이천: 12/22~1/29 사우스스프링스: 12/29~2/5 서산수: 12/29~1/16 서서울: 12/22~2/5 서원밸리: 1/16~1/31 센추리21: 12/22~1/22 소피아그린: 12/29~12/31, 1/5~1/8 솔모로: 12/29~1/9 송추: 12/29~2/6 신안: 12/22~1/1, 1/5~1/6, 1/12~1/13, 1/19~1/20, 1/26~1/27, 2/2~2/3 아시아나: 12/25~1/23 양산: 12/29~1/30 에이치원클럽: 12/22~2/5 엘리시안강촌: 1/1~1/31 여주클래식: 12/22~1/30 용평: 11/24~3/19 이스트밸리: 12/29~2/19 이지스카이: 12/31~1/1 일동레이크: 12/22~2/19 제일: 1/2~1/23 지산: 12/22~2/6 코스카: 12/29~1/16 클럽비전힐스: 1/1~1/31 태광: 12/29~1/2 티클라우드: 12/22~2/23 88: 1/19~1/30 페럼: 12/22~2/4 포천아도니스: 12/22~1/30 프리스틴밸리: 12/8~26, 2/27 핀크스: 1/5~1/18 하이원: 11/26~3/21 한성: 1/1~1/16 한양: 1/19~2/20 한원: 12/29~1/9 해비치서울: 12/15~2/19 해슬리나인브릿지: 12/25~2/26 화산: 12/15~2/27 휘닉스평창: 12/1~2/28 휘슬링락: 12/22~2/20
■휴장 시작 및 종료일 미정 골프장(1개소)
크리스탈밸리
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
