대선주조·기장경찰서, 교통안전 문화 확산 맞손
부산 향토기업 대선주조가 기장경찰서와 손잡고 교통안전 문화 확산에 나선다.
대선주조는 16일 부산 기장공장에서 부산기장경찰서와 교통사고 예방과 안전한 교통문화 정착을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 대선주조 최성욱 본부장과 권유현 부산기장경찰서장을 비롯한 양 측 관계자들이 참석했다. 이날 지역 사회 안전을 위해 협력해 온 공로를 기리는 감사장 수여식도 함께 진행됐다.
이번 협약에 따라 대선주조는 내년 1월부터 자사 제품에 ‘시민과 함께 부산 교통 안전하이, 타면 착, 안전 착’이라는 문구를 표기해 안전띠 착용의 중요성을 알릴 예정이다.
대선주조와 기장경찰서는 2013년 ‘4대 사회악 근절 캠페인’을 시작으로 아동학대 예방, 사회적 약자 보호, 교통사고 예방 등 총 다섯 차례에 걸쳐 협업하며 지역사회 공익 증진 활동을 이어오고 있다.
최홍성 대선주조 대표는 “민관이 함께 시민의 생명과 안전을 지키는 활동에 나서게 돼 뜻깊다”며 “이번 캠페인이 일회성에 그치지 않고 선진 교통문화 정착으로 이어지길 기대한다”고 말했다.
한편, 대선주조는 부산세관·동래경찰서와의 마약 범죄 예방, 기장소방서와의 산불 예방, 해운대경찰서와의 보이스피싱 범죄 예방 홍보 등 지역 공공기관과 연계한 다양한 공익 활동을 펼치고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
