응급실 뺑뺑이 중 심정지…10세 여아, 병원 12곳서 거절
병원 도착까지 1시간20분 걸려
부산의 한 소아과에서 의식을 잃은 10세 여아가 병원 12곳에서 수용 거부를 당하는 ‘응급실 뺑뺑이’ 사건이 발생했다. 이 여아는 이송 과정에서 심정지를 겪어 의식을 잃었다.
16일 의료계에 따르면 전날 오전 10시쯤 부산 사하구의 한 소아청소년과 의원에서 10세 여아가 감기 증상으로 수액을 맞던 중 의식 저하 증세를 보였다. 의사의 신고를 받고 출동한 소방당국은 아이를 치료할 병원을 수배, 12곳에 연락했으나 수용이 어렵다는 답을 받았다.
다행히 소방당국이 연락한 13번째 병원에서 수용 의사를 밝혔다. 그러나 병원으로 이동하는 과정에서 아이에게 갑자기 심정지가 발생했다. 병원에 도착해 응급 처치를 받은 아이의 맥박과 혈압은 돌아왔으나 의식은 돌아오지 않았다. 결국 아이는 3차 병원으로 옮겨져 치료 중인 것으로 알려졌다.
소방당국이 병원을 선정하기 시작할 때부터 아이가 3차 병원에 도착하기까지 약 1시간20분이 소요됐다.
최근 부산에서는 ‘응급실 뺑뺑이’ 관련 사고가 잇따르고 있다. 소방당국은 지난 10월 경련 증세를 보이던 고등학생을 수용할 병원을 찾기 위해 부산과 경남에 있는 병원 9곳에 14차례 연락했으나 해당 병원들은 모두 환자를 받지 않았다. 구급차 안에서 약 1시간이 흐른 후 이 학생은 결국 심정지에 이르렀고 뒤늦게 병원에 이송됐으나 끝내 사망했다.
계속되는 ‘응급실 뺑뺑이’에 정부는 관련 대책을 주문하고 나섰다. 이재명 대통령은 이날 보건복지부 업무보고에서 “응급실 뺑뺑이로 119 구급차 안에서 죽어가는 사람이 있다”며 대책을 마련해 국무회의에서 별도로 보고할 것을 지시했다.
