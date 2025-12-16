벡스코 신임 사장에 이준승 부산시 행정부시장

벡스코는 16일 임시주주총회를 열고 신임 대표이사 사장으로 이준승(사진) 부산시 행정부시장을 선임했다고 밝혔다.
이 신임 사장은 부산시에서 경제·산업·도시 정책을 두루 경험한 행정 전문가로, 전시·마이스(MICE) 산업과 밀접한 정책 분야를 폭넓게 담당해 왔다는 평가를 받는다. 벡스코가 부산의 대표적인 전시·컨벤션 시설이자 지역 산업·관광·투자 유치의 핵심 플랫폼이라는 점에서 그의 정책 경험이 조직 운영에 시너지를 낼 수 있을지 주목된다.
이 신임 사장은 서울대학교 동양사학과를 졸업하고 서울대학교 행정대학원 행정학과(정책학 전공)를 수료했다. 1993년 공직에 입문해 약 32년간 중앙부처와 부산시에서 근무했다.
그는 부산시 일자리경제실 실장과 도시계획실 실장, 환경정책실 실장, 디지털경제혁신실 실장을 역임하며 산업 육성, 도시 개발, 환경 정책, 디지털 전환 등 주요 정책을 총괄했다. 특히 디지털경제혁신실 실장 재임 시기에는 신산업 육성과 디지털 기반 경제 전략을 추진하며, 전시·컨벤션과 연계한 산업 활성화 정책에도 관여했다.
이후 행정안전부 과거사 관련 업무지원단장을 거쳐 2023년 12월부터 최근까지 부산시 행정부시장을 지냈다. 행정부시장 재임 기간에는 시정 전반을 총괄하며 대규모 국제행사와 도시브랜드 제고, 관광·마이스 산업과 연계된 정책 추진에도 역할을 했다.
벡스코는 연간 수백 건의 국내외 전시·회의를 개최하는 부산 마이스 산업의 핵심 거점으로, 전시산업 경쟁력 강화와 국제행사 유치, 지역 산업과의 연계 확대가 주요 과제로 꼽힌다. 이 신임 사장이 경제·도시·디지털 정책을 아우른 행정 경험을 바탕으로 벡스코의 중장기 전략을 어떻게 그려갈지 관심이 쏠린다.
이준승 신임 사장의 임기는 오는 19일부터 2027년 12월 18일까지 2년이다.
