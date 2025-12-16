임희정, KLPGA 홍보모델 팬 투표 1위
12명 선수 홍보모델 선정
임희정(25·두산건설)이 2026 제18대 한국여자프로골프협회(KLPGA) 홍보모델 온라인 팬 투표에서 1위에 올랐다.
KPGA는 16일 팬 투표 결과 1위 임희정과 2위 박현경(26·메디힐) 등 총 12명의 선수를 홍보모델로 선정했다고 밝혔다.
12명 중 홍정민(23·CJ)은 2025시즌 KLPGA 투어 상금왕에 올라 홍보모델로 자동 선정됐다.
이번에 홍보 모델에 선정된 선수는 이들 외에 김민솔(19), 박결(29), 박혜준(22), 이율린(22·이상 두산건설), 이세희(28), 유현조(20·이상 삼천리), 박민지(27), 이가영(26·이상 NH투자증권), 배소현(32·메디힐) 등이다.
KLPGA는 온라인 투표로 상위 20명을 선별한 뒤 내부 배점 기준에 따라 점수를 부여해 홍보모델을 결정했다.
임희정과 박현경은 7년 연속 홍보모델로 선정됐다. 홍정민과 이세희, 김민솔, 박혜준, 이율린은 이번이 처음이다.
KLPGA 홍보모델은 1년 동안 KLPGA 자선골프대회 등 다양한 이벤트와 봉사활동에 참여하고 각종 제작물 모델로 활동한다.
