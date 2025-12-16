‘LIV골프’장유빈, KPGA투어 복귀 선언…“차근차근 준비해 더 큰 무대 도전하겠다”
한국 선수 최초로 LIV 골프에 진출했던 장유빈(23)이 1년 만에 한국프로골프(KPGA) 투어에 복귀한다.
장유빈의 소속사 올댓스포츠는 보도자료를 통해 16일 장유빈이 LIV 프로모션 대회 출전을 포기하고 2026 KPGA 투어에 집중한다고 전했다.
2024년 KPGA투어에서 상금왕, 대상 등 개인 타이틀 6관왕에 오른 장유빈은 한국 선수로는 처음으로 LIV 골프로 이적, 재미동포 케빈 나가 이끄는 팀 아이언헤드 일원으로 활동했다.
하지만 왼손 엄지 인대 부상 여파로 부진에서 벗어나지 못했다. 13개 대회에 출전해 모두 20위 밖의 저조한 성적을 냈다. 결국 개인전 최종 순위 53위에 그쳐 2026시즌 시드 확보에 실패했다.
LIV 골프에서 계속 활동하기 위해서는 퀄리파잉 스쿨 개념의 프로모션에 도전해야 했으나 장유빈은 국내 유턴을 선택했다.
장유빈은 소속사를 통해 “LIV에서 거둔 경험은 선수 인생에서 중요한 자산이었다”며 “지금은 기본으로 돌아가 KPGA 투어에 집중하는 것이 중요하다고 생각했다”고 밝혔다.
그는 이어 “KPGA 투어와 아시안투어를 통해 차근차근 경쟁력을 쌓은 뒤, 더 큰 무대에 도전하겠다”고 향후 비전도 제시했다.
장유빈은 미국프로골프(PGA)투어 진출을 목표로 KPGA투어 복귀를 선택한 것으로 알려졌다. PGA투어는 LIV 골프에 출전한 선수는 마지막 출전 후 1년간 PGA투어 대회 출전을 금하고 있다.
이에 따라 지난 8월 마지막 LIV 골프 대회에 출전한 장유빈은 새해 8월 이후에서나 새로운 도전에 나설 수 있다. 장유빈은 내년 1월 3일부터 한 달 반 동안 베트남에서 전지훈련을 하며 새 시즌 준비를 할 계획이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사