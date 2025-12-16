‘넘버원’셰플러, 4년 연속 올해의 선수상 수상

4연속 수상은 우즈에 이어 두 번째

15개 이상 정규 대회 출전 선수 투표

올 시즌 PGA챔피언십에서 우승한 스코티 셰플러가 워너 메이커 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 셰플러는 이 우승을 포함해 시즌 6승을 거둬 4년 연속 올해의 선수상을 수상하게 됐다. 연합뉴스

최근 40년 동안 2년 연속 PGA투어 6승 이상을 거둔 것도 우즈에 이어 셰플러가 두 번째다. 셰플러는 작년에 7승을 쓸어 담았다.