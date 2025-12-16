‘넘버원’셰플러, 4년 연속 올해의 선수상 수상
4연속 수상은 우즈에 이어 두 번째
15개 이상 정규 대회 출전 선수 투표
세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 4년 연속 미국프로골프(PGA)투어 올해의 선수로 뽑혔다.
PGA투어는 16일(한국시간) 올해의 선수에게 주는 잭 니클라우스 어워드 수상자로 셰플러가 선정됐다고 발표했다. 셰플러는 2022년부터 올해까지 4년 연속 수상했다.
1990년에 창설된 잭 니클라우스 어워드에서 4연속 수상은 1999년부터 2003년까지 5년 연속 수상한 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)에 이어 두 번째다.
셰플러는 올 시즌 손바닥 부상으로 2025시즌을 지각 출발했으나 최고의 한 해를 보냈다. 20개 출전 대회 중 6개 대회에서 우승 트로피를 들어 올렸다. 그 중에는 제107회 PGA 챔피언십과 디오픈 등 2개의 메이저대회가 포함됐다.
지난 5월에 열린 더CJ컵 바이런 넬슨에서는 최종 합계 31언더파 253타로 PGA투어 72홀 최소타 타이기록을 수립하기도 했다. 특급대회인 메모리얼 토너먼트에서는 2연패에 성공했다.
최근 40년 동안 2년 연속 PGA투어 6승 이상을 거둔 것도 우즈에 이어 셰플러가 두 번째다. 셰플러는 작년에 7승을 쓸어 담았다.
그러면서 상금 1위(2765만9550달러), 평균 타수 1위(68.131타) 등 PGA 투어가 집계하는 17개 부문에서 1위를 차지했다. 컷 탈락은 한 차례도 없었다.
셰플러는 “올 시즌 기복 없이 일관된 성적을 냈다는 것이 가장 자랑스럽다”고 수상 소감을 밝혔다.
2025시즌 올해의 선수는 올 시즌 정규대회에 15회 이상 출전한 투어 회원들이 4일부터 12일까지 진행한 투표로 선정했다.
최종 후보엔 셰플러와 커리어 그랜드슬램을 달성한 로리 매킬로이(북아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드), 벤 그리핀(미국) 4명이 올랐다. 투표율과 선수별 득표율은 공개되지 않았다.
지난 6월 로켓 클래식에서 우승한 올드리치 포트기터(남아프리카공화국)는 올해의 신인선수에게 주는 아널드 파머상을 받았다. 남아공 출신 선수가 이 상을 수상한 것은 어니 엘스(1994년), 트레버 이멀먼(2006년)에 이어 세 번째다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
