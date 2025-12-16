반박 나선 한은 “원화 약세, 유동성 탓 지나쳐”
통화량 지표에서는 ETF 등 수익증권 배제키
한국은행이 과도하게 풀린 유동성이 원화 약세의 핵심 요인이라는 세간의 주장을 적극 반박하고 나섰다. 최근의 유동성 증가 속도가 과거 금리 인하기와 비교했을 때 빠르지 않고, 고환율 국면이 이어지는 주요 원인은 어디까지나 외화 수급 요인이라는 것이다.
한은은 16일 블로그에 공개한 ‘최근 유동성 상황에 대한 이해’라는 글을 통해 지난해 10월 시작된 이번 금리 인하기의 광의통화(M2) 증가율이 8.5%로 2000년 이후 장기 평균 증가율(7.4%)을 소폭 웃도는 수준에 불과하다고 밝혔다. M2는 시중에 풀린 유동성을 나타내는 대표적 지표로 현금과 요구불예금·수시입출식 예금 등 협의통화(M1)에 수익증권, 2년 미만 정기예적 등 쉽게 현금화할 수 있는 자산을 더해 집계한다.
M2 규모는 올 하반기 들어 빠르게 증가하고 있다. 한은이 이날 발표한 ‘10월 통화 및 유동성’에 따르면 지난 10월 M2 평균 잔액은 4471조6000억원으로 직전 9월보다 0.9%(41조1000억원) 늘었다. 1년 전 같은 달과 비교하면 8.7% 증가한 액수다. 상품별로는 증시 호황의 영향을 받은 수익증권이 31조5000억원 늘어 증가세를 견인했다.
하지만 이 같은 유동성 증가세가 1470원에서 내려오지 않는 최근의 원·달러 환율을 설명하기에는 부족하다는 것이 한은의 설명이다. 한은은 과거와 비교해도 이번 금리 인하기의 통화량 증가 속도가 두드러지지 않는다고 보고 있다. 실제로 현재 8%대로 형성되는 통화량 증가 폭은 앞선 2014년(10.5%)이나 2019년(10.8%)보다 오히려 작은 편이다.
한은은 “(원화 약세에는) 유동성 상황보다 거주자의 해외증권 투자 확대, 수출기업의 외화보유 성향 강화 등 외환수급 요인이 더 크게 작용하고 있는 것으로 판단된다”면서 “원인을 단지 유동성 증가로 몰고 가면 문제의 본질을 흐릴 우려가 있다”고 설명했다.
최근 통화량 증가 속도가 미국보다 곱절이나 빠르다는 지적에 대해서도 시계를 넓혀서 봐야 한다고 강조했다. 한은은 “지난 9월 말 기준 한국의 연간 M2 증가율이 8.5%로 미국(4.5%)보다 높은 것은 사실”이라면서도 “코로나19 직후(2020년 3월)부터 약 5년간의 통화량 누적 증가율은 미국이 43.7%, 한국이 49.8%로 큰 차이가 나지 않는다”고 주장했다.
국내 M2 지표의 특수성도 비교에서 고려해야 할 요소로 꼽았다. 미국을 비롯한 해외 주요국은 M2 지표에 주가연계증권(ETF)을 비롯한 수익증권을 포함하지 않는데 한국이 특이하게 이를 포함하다 보니 최근 ETF 자금 유입으로 M2가 과도하게 부풀어오른 측면이 있다는 취지다.
국제통화기금(IMF) 역시 수익증권을 M2에서 제외하는 방향으로 통화지표를 개편하도록 권고해왔다. 한은은 실제로 내년 1월부터 이를 반영해 수익증권을 제외한 개편 M2와 현행 M2 총액을 1년간 나란히 공표할 방침이다. 수익증권을 제외하면 지난 10월 기준 8.7%였던 한국의 연간 M2 증가율은 5%대까지 떨어진다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
