연말이면 1위…머라이어 캐리 캐럴, 빌보드 67년 기록 새로 썼다

빌보드 싱글 통산 20주 1위 신기록

1994년 발매된 머라이어 캐리의 '메리 크리스마스' 앨범 이미지. 소니뮤직

‘핫 100’ 정상에 오르며 통산 20주째 1위를 기록했다. 이는 빌보드 차트 67년 역사상 최장기간 정상 기록이다. 종전 최장 기록은 지난해 발표된 미국

지난주 ‘핫 100’ 정상에 복귀하며

2019년 3주, 2020년 2주, 2021년 3주에 이어 올해까지

7년 연속 연말 시즌 ‘핫 100’ 1위에 오르는 기록을 세웠다.

미국 팝스타 브렌다 리의 ‘록킨 어라운드 더 크리스마스 트리’(1958)가 2위, 영국 팝 듀오 왬의 ‘라스트 크리스마스’(1984)가 3위를 각각 차지했다.