전북, 주거복지대전 대통령 표창…저출생 대응 공공임대 ‘첫 도입’
전북특별자치도가 국토교통부 주관 ‘2025년 대한민국 주거복지대전’에서 대통령 표창을 받았다. 청년과 신혼부부까지 주거복지 대상을 확대한 데다 전국 최초로 저출생 대응형 공공임대주택 정책을 도입한 점이 높은 평가를 받았다.
16일 전북도에 따르면 청년·신혼부부 대상 ‘전북형 반할주택’ 을 비롯해 인구감소지역 공공임대주택 도비 지원, 임대보증금·주거금융 지원, 재해주택 원스톱 복구체계 구축, 노후주택 그린리모델링과 농촌재생 사업 등을 병행하며 주거비 부담 완화와 정주 여건 개선을 성과를 인정받았다.
전북형 반할주택은 임대보증금 최대 5000만원 무이자 지원, 시세의 50% 수준 임대료 적용, 자녀 출산 시 임대료 전액 면제, 최대 10년 거주 후 저렴한 분양 기회 제공 등을 포함한 전국 최초의 공공임대 모델이다.
해당 주택은 2025년부터 2031년까지 인구감소지역을 중심으로 5개 단지, 총 500세대가 공급될 예정이다. 친환경·안전·돌봄 요소를 반영한 특화 설계를 통해 ‘살기 좋은 전북형 공공임대주택 모델’을 구축한다는 계획이다.
올해부터는 지원 한도를 상향해 신혼부부는 최대 5000만원, 청년은 최대 3000만원까지 지원함으로써 주거비 부담이 큰 초기 정착 단계의 실질적인 주거 안정을 돕고 있다.
재해 취약계층을 위한 주거 복구 지원과 농촌 유휴시설 재생 등 현장 체감도가 높은 정책을 통해 주거복지와 지역 활성화를 연계한 성과도 인정받았다.
김형우 전북도 건설교통국장은 “이번 대통령 표창은 전북형 주거복지 정책의 방향성과 성과가 전국적으로 인정받았다는 의미”라며 “도시와 농촌, 청년과 어르신 모두가 안심하고 살 수 있는 전북형 주거복지 모델을 지속적으로 발전시키겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
