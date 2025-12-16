신태용 감독 폭행 논란에 울산 HD “축구협회에 사실관계 설명”
프로축구 울산 HD가 신태용 전 감독 폭행 논란을 두고 사실관계 파악에 나선 대한축구협회에 “그간 파악한 사실들과 선수 보호를 위해 취했던 조치들을 성실하게 설명했다”고 밝혔다. 울산 구단이 이번 논란과 관련한 입장을 낸 건 처음이다.
울산 구단은 “지난 5월 축구협회로부터 수신한 공문 ‘울산 HD 선수단 및 전 감독 관련 논란에 대한 사실관계 확인 요청의 건’에 대한 회신을 15일 완료했다”고 16일 밝혔다.
울산은 “구단은 폭행 논란 등 부적절한 행위 존재를 인지하고, 이에 대한 조치를 취해 왔다. 선수들과의 면담을 통해 부적절한 행위에 대한 사실관계를 파악했다”며 “그 행위에 대해 당사자에게 구두 및 서면으로 주의와 개선을 요청했다. 나아가 시즌 중 감독과 계약을 해지하는 등 필요한 조치를 취했다”고 설명했다.
아울러 구단은 “상위 기관의 요청에 적극적으로 협조할 것이며, 선수단을 비롯한 구단 소속 구성원들을 위한 보호, 안전, 예방 활동을 이어가겠다”며 “소속 선수들을 향한 과도한 비난과 비방에 대해 예의주시하고 있으며, 심각한 사안에 대해서는 신중한 검토를 거쳐 필요시 추가적인 조치도 고려하고 있다”고 밝혔다.
울산은 지난 8월 신 전 감독을 새 사령탑으로 선임했으나, 65일 만에 결별했다. 성적 부진, 선수단 불화 등 문제가 수면에 떠오르면서 구단 안팎에서 논란이 점화됐다.
최근엔 신 전 감독이 정승현의 뺨을 치는 장면을 담은 영상이 공개돼 갑론을박이 이어지고 있다. 정승현은 신 전 감독의 행동을 폭행으로 규정했다. 신 전 감독은 친근함의 표현이었으나 과했다는 입장이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
