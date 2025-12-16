신청부터 불과 19일…‘첨단기술 초고속심사’ 1호 특허 나왔다
지식재산처가 도입한 ‘첨단기술 초고속심사’ 1호 특허가 나왔다.
16일 지재처에 따르면 LG에너지솔루션의 ‘전극조립체 및 전극조립체 제조 장치’ 특허가 10월 23일 초고속심사를 신청한 이후 19일 만인 지난달 11일 초고속심사 1호 특허로 등록됐다.
해천케미칼의 ‘바이오매스를 포함하는 친환경 제설제’ 특허도 지난달 11일 초고속심사를 신청한 지 21일 만에 ‘수출촉진 초고속심사 1호 특허’에 이름을 올렸다.
초고속심사는 해외기업과의 특허분쟁에 직면한 국내 수출기업들의 특허권 확보를 지원하기 위해 지난 10월부터 시행 중인 제도다.
일반적인 심사는 평균 16.1개월이 소요되지만 초고속심사는 심사 기간이 1개월로 대폭 줄기 때문에 수출기업들이 국내 지식재산권을 조기에 확보할 수 있다.
초고속심사는 현재 128건이 신청돼 5건이 등록결정을 받았다. 신청부터 등록결정까지 평균 25.1일(등록건 기준)이 소요됐다.
지재처는 수출촉진분야와 첨단기술분야에 각각 500건으로 제한된 초고속심사를 내년 각 2000건으로 확대하고, 신청기업당 3건으로 한정된 수출촉진분야의 건수제한도 폐지할 계획이다.
김용선 지식재산처장은 “국내 특허권의 조기 확보는 보호무역 장벽을 극복하고 해외시장 진출 교두보를 마련하는 첫걸음”이라며 “앞으로도 심사기간을 단축하고 심사 품질은 향상시켜 국내 기업들의 수출확대를 지원하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사