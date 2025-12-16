신청부터 불과 19일…‘첨단기술 초고속심사’ 1호 특허 나왔다

김용선(앞줄 왼쪽 4번째)지식재산처장이 16일 서울역 회의실에서 특허증 수여식을 마치고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 지식재산처 제공

초고속심사는 해외기업과의 특허분쟁에 직면한 국내 수출기업들의 특허권 확보를 지원하기 위해 지난 10월부터 시행 중인 제도다.

대폭 줄기 때문에 수출기업들이 국내 지식재산권을 조기에 확보할 수 있다.

초고속심사는 현재 128건이 신청돼 5건이 등록결정을 받았다. 신청부터 등록결정까지 평균 25.1일(등록건 기준)이 소요됐다.

김용선 지식재산처장은 “국내 특허권의 조기 확보는 보호무역 장벽을 극복하고 해외시장 진출 교두보를 마련하는 첫걸음”이라며 “앞으로도 심사기간을 단축하고 심사 품질은 향상시켜 국내 기업들의 수출확대를 지원하겠다”고 말했다.