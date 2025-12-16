한동훈, 김종혁 중징계 권고에 “민주주의 돌로 못 쳐 죽여”
국힘 당무감사위, 당원권 2년 정지 권고
한동훈 전 국민의힘 대표는 국민의힘 당무감사위원회가 김종혁 고양시병 당협위원장에게 ‘당원권 2년 정지’란 중징계를 권고하자 “민주주의를 돌로 쳐죽일 수 없다”고 16일 반발했다.
한 전 대표는 이날 이호선 당무감사위원장 발표 직후 페이스북을 통해 이렇게 밝혔다.
친한(친한동훈)계로 분류되는 박정하 정성국 의원 등이 한 전 대표 게시물을 자신의 페이스북에 공유했다.
한지아 국민의힘 의원도 페이스북을 통해 “김종혁 최고의 당원권 정지는 단순한 징계가 아니다. 당의 생각과 다르다는 이유로, 불편한 목소리를 침묵시키려는 의도로, 표현의 자유를 당의 기준에 맞춰 선별적으로 허용하겠다는 위험한 신호”라고 지적했다.
한 의원은 이어 “오늘 결정은 자유민주주의를 수호하겠다는 정당이, 정작 자유로운 생각과 의견의 표현을 징계로 통제하겠다는 입장을 공식화한 선례로 남을 것”이라고 덧붙였다.
그러면서 “이는 민주주의 정당이 취할 수 있는 태도가 아니며, 자유민주주의의 근간을 스스로 훼손하는 행위”라고 강조했다.
이호선 당무감사위원장은 이날 서울 여의도 국민의힘 당사에서 브리핑을 열고 “김종혁 위원장을 당헌·당규 및 윤리 규칙 위반 혐의로 윤리위원회에 회부하기로 했다”면서 당원권 정지 2년을 권고했다.
당무감사위는 징계 사유로 김 위원장이 라디오와 유튜브 등에 출연해 당을 극단적인 체제에 비유하고 특정 종교에 대한 차별적 표현을 했으며, 당대표에 대해 인격 모독적인 표현을 썼다고 설명했다.
이 위원장은 “김 위원장은 다양성과 표현의 자유를 내세우면서 정작 자신과 다른 의견에는 ‘망상, 파시즘, 사이비’라는 낙인을 찍고 있다”면서 “이건 타인의 다양성은 부정하며 자신의 다양성만 주장하는 극단적인 독선”이라고 비판했다.
이런 상황에서 당무감사위는 한 전 대표 가족이 연루된 것으로 알려진 이른바 ‘당원게시판’ 사건 관련 조사도 진행하고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사