개인정보 유출 논란에도 쿠팡은 계속 달린다…출판업·쿠팡페이 확대

서울의 한 차고지에 쿠팡 배송 차량이 주차돼 있다. 뉴시스

16일 특허청 지식재산정보 검색서비스(KIPRIS)에 따르면 쿠팡은 지난 3일 국내에서 총 3건의 상표권을 출원했다. 서적·전자책·오디오북·멀티미디어 자료 등 출판업 전반과 디지털 콘텐츠의 제작·유통·판매·관리, 전자출판물 편집업 등을 포괄하는 내용이다. 구체적인 서비스명은 공개되지 않았다.