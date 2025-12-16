나주 KTX역 공영주차장, 두 배 넘는 73억 매입 논란
토지 2016년 30억 매입 후 73억에 나주시에 매각
지역사회, 부지 사용 변경 정책 검증 요구
전남 나주시가 KTX 나주역 인근 터미널 부지를 70억원이 넘는 예산을 들여 매입해 공영주차장을 조성하면서 매입가 적정성 논란이 일고 있다.
해당 부지가 신정훈 국회의원(나주·화순) 지역위원회 상근부위원장을 지낸 A씨가 사내이사로 있는 지역 건설사(D종합건설)와 연관된 법인이 보유해 온 토지로 확인된데 이어 두 배가 넘는 차익이 실현되면서 특혜 의혹이 제기되고 있기 때문이다.
16일 국민일보 취재를 종합하면 나주시는 올해 초 추가경정예산을 통해 공유재산 취득 예산 약 74억원을 확보한 뒤 송월동 1474번지 일원 4337.2㎡(약 1300평) 규모 부지를 73억4000만원에 매입했다.
2024년 개별공시지가가 47억1400만원이던 해당 부지는 감정평가법인 두 곳의 평가액 산술평균을 적용해 73억4000만원으로 매입가가 확정됐다. 나주시는 이 부지에 160~180면 규모의 공영주차장을 조성했다.
그러나 주차 1면당 투입 비용이 4500만원 수준으로 산출되면서 인근 역세권 토지 거래 사례와 비교해 매입가가 과도하다는 지적이 나온다.
해당 부지는 2010년 나주시 도시개발사업 과정에서 ‘주차장 용지’로 분양됐다. 이후 나주역전터미널주식회사가 2016년 약 30억원에 매입해 10년 가까이 보유해 왔다. 이후 시 매각을 통해 두 배가 넘는 차익을 남겼다.
이를 두고 지역사회에서는 “주차장 용지로 분양된 땅이 터미널 용지로 성격이 바뀌고, 다시 시가 고가에 매입해 공영주차장으로 조성되는 과정에서 일관된 정책 목적이 있었는지에 대한 검증이 필요하다”는 목소리가 나온다.
D종합건설의 사내이사인 신 의원의 동창 A씨는 나주시와 가격을 협의하거나 특혜를 받은 사실은 없고 신 의원과 동창이자 친구인 것은 맞지만 부지 매입이나 행정 절차에 개입을 요청한 적은 없다는 입장을 나타냈다.
나주시는 이에 대해 “나주역 주변 주차장 부족으로 인한 심각한 불법 주정차 문제 해결을 위해 매입한 부지로, 법적 절차에 따라 감정평가를 거쳐 취득했다”며 “160~180면 규모의 공영주차장 조성을 통해 시민 불편이 해소되고 있다”고 밝혔다.
나주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사