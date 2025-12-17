[단독] “‘탈팡’은 무슨”…해킹에도 ‘유아독존’ 쿠팡, 결제액 35%↑
쿠팡의 ‘대규모 해킹 사태’로 이른바 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’ 러쉬가 벌어질 것이란 예측이 있었으나 실제 고객 이탈 흐름은 미미한 것으로 보인다. 오히려 사태 이후에도 30%대의 높은 성장률을 유지하며 타 이커머스들에 비해 독보적인 성과를 보였다. 대국민적 사태를 겪고도 견조한 실적 탓에 쿠팡의 경영 행보가 근본적으로 개선되기는 쉽지 않을 것이라는 우려가 나온다.
17일 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사실이 알려진 지난달 29일부터 이달 12일까지 2주간 쿠팡의 일 평균 카드 결제 금액은 약 1443억원으로, 지난해 같은 기간 1069억원 대비 35%의 신장률을 기록한 것으로 추정된다. 사태 직전 일주일(11월 22~28일)간 전년 대비 성장률(32%)보다 오히려 근소하게 높아졌다.
이는 다른 이커머스와 비교하면 압도적인 수치다. 해킹 사태 이후 2주(11월 29일~12월 12일)간 G마켓의 카드 결제 추정액은 지난해 같은 기간보다 3% 늘어난 데 그쳤다. 이 기간 중 G마켓이 지난해 없던 ‘G락페’ 행사를 벌인 점을 감안하면 사실상 역성장에 가깝다. 11번가도 -16%, SSG닷컴도 -1%로 같은 기간 마이너스 성장률을 보였다.
해킹 사태 발표 이후 업체들의 월초 프로모션이 겹치며 카드 결제액이 들쭉날쭉한 가운데 ‘탈팡족’의 유입은 뚜렷하지 않은 모습이다. 모바일인덱스가 결제금액을 추산하지 않는 네이버에서 역시 마찬가지다. 네이버 관계자는 “12월 매출이 지난달보다 늘긴 했지만 계절과 프로모션의 영향이 크다”고 설명했다.
쿠팡에서 일부 회원 탈퇴 움직임이 있었음에도 매출을 결정짓는 대부분의 단골 고객은 떠나지 않은 것으로 풀이된다. 쿠팡을 애용해 온 직장인 백모(31)씨는 해킹 사태 이후 쿠팡에 등록해뒀던 카드결제 정보를 삭제했지만 탈퇴할 생각은 없다. 백씨는 “솔직히 아직 살 것이 없을 뿐, 필요한 물건이 생기면 곧바로 다시 결제수단을 등록하고 주문하게 될 것”이라며 “특히 고양이 사료 같은 무거운 물건을 살 때 쿠팡의 편리함을 포기하기 어렵다”고 말했다.
유통업계에서도 이번 사태가 쿠팡의 시장 지배력에 미칠 영향은 제한적일 것이라는 시각이 우세하다. 유통업계 관계자는 “쿠팡을 실제로 탈퇴한 회원 중에는 비활성 고객의 비중도 적지 않을 것”이라며 “이동통신 서비스 등은 어디로 옮겨가도 큰 차이가 없지만 쿠팡의 배송 서비스를 대체할 수 있는 곳은 없다. 이미 로켓배송에 길들여진 소비자들이 쿠팡을 벗어나기는 어려울 것”이라고 평가했다.
부정적 여론과 달리 점유율은 굳건하게 나타나면서 이번과 같은 초유의 사태조차 쿠팡이 그간 무책임하다고 지적받아 온 태도를 자성하는 계기가 되기는 힘들 것이란 우려가 나온다. 이번 사건 사과문에서 개인정보 ‘유출’을 ‘노출’로 왜곡 표현하는 등 사안을 축소하는 데 급급하다는 국민적 공분을 산 뒤에도 김범석 쿠팡Inc 의장은 국회 과방위의 청문회 출석 요구에 응하지 않았다. 그 밖에 쿠팡은 거센 비판에도 불구하고 노동자·협력사와 관련한 각종 비윤리 논란을 반복적으로 빚어왔다.
이종우 아주대 경영학과 교수는 “쿠팡이 미국인이면서 법무 담당인 해롤드 로저스를 신임 대표로 앉히며 국민 정서를 고려하기보다는 법적으로 대응하려는 자세를 취하고 있다”며 “문제가 된 사안에 대해 정부가 철저하게 조사해 법이 허용하는 범위 내에서 제재해야 한다”고 말했다.
