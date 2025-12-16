포스코퓨처엠, 포항에 LFP 양극재 공장 신설…“ESS 시장 대응”
2027년 하반기 양산 목표
기존 포항 양극재 공장 일부 라인도
NCM→LFP로 개조
포스코퓨처엠이 급속도로 성장하고 있는 에너지저장장치(ESS) 시장을 겨냥해 리튬인산철(LFP) 양극재 공장을 신설한다.
포스코퓨처엠은 지난 15일 이사회에서 경북 포항 영일만4일반산업단지에 LFP 양극재 전용 공장을 짓는 안건을 승인했다고 16일 밝혔다. 내년 공사를 시작해 2027년 하반기부터 양산하는 게 목표다. 이 공장에서 생산되는 LFP 양극재는 전량 ESS용으로 공급할 예정이다.
포스코퓨처엠은 2023년 중국 이차전지 소재 기업인 CNGR과 합작해 설립한 씨앤피신소재테크놀로지에 추가로 투자해 LFP 양극재 공장 건설을 추진한다. 이를 통해 생산량을 최대 5만t까지 확대한다는 계획이다. 이에 앞서 포스코퓨처엠은 지난 8월 CNGR, CNGR의 한국 자회사 피노(FINO)와 ESS용 LFP 양극재 사업 추진 MOU를 체결하고 사업 추진을 검토해왔다.
LFP 배터리는 니켈·코발트·망간(NCM), 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 등 삼원계 배터리에 비해 출력은 낮지만 가격이 저렴하고 화재 및 폭발 위험이 비교적 낮다. 또 수명이 길어 보급형 전기차와 ESS 등 다양한 분야에서 활용도가 높아지고 있다.
특히 북미 시장의 ESS용 LFP 배터리 수요가 급증하면서 주요 배터리 업체들은 기존 삼원계 생산라인을 LFP로 전환하며 시장변화에 대응하고 있는 상황이다.
포스코퓨처엠 관계자는 “현재 삼원계 양극재를 주력으로 생산하고 있는데 이번 LFP 공장 투자 승인으로 제품군을 더욱 다양화해 글로벌 시장에서 수주 경쟁력을 확대할 것으로 기대된다”며 “LFP 시장 조기 진입을 위해 기존 포항 양극재 공장의 삼원계 NCM 생산라인 일부를 LFP 생산라인으로 개조해 2026년 말부터 공급을 개시할 계획”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
