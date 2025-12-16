내란특검, 오영훈 제주지사 ‘내란 동조’ 혐의 각하
내란 특검이 내란부화수행 혐의로 고발당한 오영훈 제주지사에 대해 각하 처분을 내린 것으로 확인됐다. 앞서 오 지사는 12·3 비상계엄 당시 청사 폐쇄에 가담한 의혹으로 고발당했는데, 특검은 혐의가 없다고 본 것이다.
16일 국민일보 취재결과를 종합하면 오 지사는 지난 10일 특검으로부터 내란부화수행 혐의에 대한 각하 결정을 받았다.
앞서 고부건 변호사는 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령이 지방자치단체 장악을 위해 청사 폐쇄 등을 지시했고, 오 지사가 이에 가담한 의혹이 있다고 주장했다. 고 변호사는 “제주도는 행정안전부의 청사 폐쇄 명령을 거부했어야 한다”며 “제주도가 발표한 보도자료에 버젓이 청사를 폐쇄했고, 출입자를 통제했다는 명시적 표현이 있다”고 말했다.
시민단체 국민의힘 해체행동과 서울의소리, 고 변호사는 지난달 12일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 오 지사와 오세훈 서울시장, 유정복 인천시장, 이장우 대전시장을 내란부화수행 혐의로 특검에 고발한 바 있다.
반면 오 지사는 “국회 계엄해제 요구 결의안 의결 이후 2차 계엄이 우려되는 상황에서 해병대 9여단, 제주경찰청과 긴급 영상회의를 갖고 ‘비상계엄 선포는 무효이며, 계엄사 요구에 군과 경찰이 따르지 말 것’을 강력히 요구했다”는 해명했었다.
오 지사는 고 변호사가 페이스북에 오 지사의 계엄 당시 행동을 비판하는 내용의 글을 올리자 지난 9월 고 변호사를 명예훼손 혐의로 고발하기도 했다.
양한주 박재현 기자 1week@kmib.co.kr
