면박당했던 이학재 인천공항공사 사장 “임기 끝까지 마칠 것”
국토교통부 업무보고에서 이재명 대통령에게 면박을 받았던 이학재 인천국제공항공사 사장이 거취 논란에 선을 그었다. 이 사장은 “임기가 정해진 자리이기 때문에 다른 생각은 해본 적이 없다”며 사퇴 가능성을 일축했다.
이 사장은 16일 인천 중구 인천공항공사 대회의실에서 열린 기자간담회에서 외화 밀반출 대응과 관련해 “책 사이에 끼워 넣었을 때 검색이 안 되는 것을 전수조사하는 것은 실질적으로 가능하지 않다”며 “엄청난 혼란이 있고, 그런 사례도 거의 없다”고 말했다. 이번 간담회는 지난 12일 대통령 업무보고 이후 첫 공식 자리였다. 당시 이 사장은 외화 밀반출 대응과 관련한 질문에 명확히 답하지 못했다는 이유로 공개 석상에서 질책을 받았고, 이후 거취를 둘러싼 해석이 이어졌다.
이 사장은 외화 반출 관리 주체에 대해 다시 한번 명확히 정리했다. 그는 “법적으로 외화 반출은 세관 업무인 것이 확실하다”며 “(이 대통령이 지시한) 전체를 다 개장해서 검색해보자는 방식은 시행되지 않을 것이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “유학생의 경우 책을 수십 권 가지고 나갈 수도 있는데, 어떤 방식이 될지는 모르나 실제로는 가능하지 않다는 점을 말씀드리고 싶다”고 설명했다. 다만 그는 “전 국민적 관심이 높아진 만큼 현재 하고 있는 보안검색은 강화하겠다”며 “좋은 방안이 있다면 기존 방식 외의 다른 것들도 검토하겠다”고 말했다.
거취와 관련해선 정치적 해석을 경계했다. 조기 사퇴나 지방선거 출마설에 대해 그는 “전혀 생각하고 있지 않다”며 “거취를 표명하라는 연락을 받은 적도 없다”고 밝혔다. 이 사장은 새누리당(현 국민의힘)에서 3선을 지낸 중진 의원 출신으로, 윤석열 정부 시절인 2023년 인천공항공사 사장으로 임명됐으며 임기는 내년 6월까지다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
