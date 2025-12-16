광주대표도서관 붕괴 합동감식 착수…철골 접합·특허공법 집중 점검

경찰·국과수·노동부 참여…

접합부 시공·감리 적정성 규명

16일 광주 서구 광주대표도서관 붕괴 현장에서 국립과학수사연구원, 경찰, 한국산업안전보건공단 등 관계기관이 합동 감식하고 있다. 연합뉴스

경찰은 감식 결과와 참여 기관·전문가 의견을 종합해 시공 불량, 감독 태만, 설계 결함 등 과실 여부를 판단할 방침이다. 위법 사항이 확인될 경우 관련 책임자에 대해 형사 처분할 예정이다.