광주대표도서관 붕괴 합동감식 착수…철골 접합·특허공법 집중 점검
경찰·국과수·노동부 참여…
접합부 시공·감리 적정성 규명
4명의 작업자가 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고의 원인과 책임 소재를 가리기 위한 관계기관 합동 현장감식이 16일 시작됐다. 경찰은 철골 구조물 붕괴의 직접 원인을 우선 규명한다는 방침이다.
광주경찰청은 이날 오후부터 광주 서구 치평동 사고 현장에서 국립과학수사연구원·고용노동부·한국산업안전보건공단 등 관계기관과 합동 감식에 착수했다고 밝혔다. 감식에는 구조안전기술사, 건축공학가 등 민간 분야 전문가를 포함해 30여명이 참여했다.
경찰은 콘크리트 타설 당일 철골 구조물이 붕괴하며 발생한 이번 사고가 발생한 경위를 중심으로 철골 접합부 부실시공 가능성 등 초기 제기된 의혹을 집중적으로 살펴볼 계획이다. 설계 도면대로 자재 사용과 시공이 이뤄졌는지, 공정별 관리·감독 등이 이뤄졌는지도 점검 대상이다.
이번 공사에 적용된 공법의 적정성도 주요 쟁점이다. 광주대표도서관은 길이 168m에 달하는 대형 건축물로, 국제 설계 공모를 통해 채택된 독특한 외형을 구현하기 위해 특정 공법이 적용됐다.
해당 공법은 철강 기둥과 기둥 사이의 간격(스펜)이 48m에 달하는 구조물을 3개 연속 연결하면서 ‘특허 보유’를 이유로 보조 지지대를 설치하지 않은 것으로 알려졌다. 붕괴는 이 구조물의 중간 구간에서 발생했다.
경찰은 감식 결과와 참여 기관·전문가 의견을 종합해 시공 불량, 감독 태만, 설계 결함 등 과실 여부를 판단할 방침이다. 위법 사항이 확인될 경우 관련 책임자에 대해 형사 처분할 예정이다.
업무상 과실치사 등 혐의는 경찰이, 중대재해 처벌 등에 관한 법률과 산업안전보건법 등 위반 여부는 광주지방고용노동청이 각각 수사한다.
박동성 광주경찰청 형사기동대장은 “오늘 감식을 통해서 붕괴 원인, 설계와 시공 전반에 문제가 있었는지를 정밀하게 살펴보겠다”고 말했다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
