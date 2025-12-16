경남 진주시, 복합문화공간 조성 등 ‘진양호 르네상스’ 본격화
경남 진주시는 진양호의 옛 선착장 일대에 힐링과 음악을 테마로 복합문화공간을 조성하는 등 ‘진양호 르네상스 사업’을 본격화한다고 16일 밝혔다.
시는 15일 시청에서 조규일 진주시장과 총괄계획가, 수석 공공건축가, 용역사 등이 참석한 가운데 ‘진양호 복합문화공간 조성사업 기본 및 실시설계 용역 보고회’를 열었다.
진양호 옛 선착장 일대는 한 때 진양호 관광객 뿐만 아니라 시민들의 휴식과 만남의 공간으로 인기가 높았다. 하지만 여러 제약으로 식당과 카페, 숙박시설 등의 재투자가 되지 못하면서 시설이 노후되고 이용 편의성과 경관이 크게 저하된 상태다.
진주시는 진양호가 가진 자연경관과 대중음악의 산실이라는 문화적 잠재력을 회복하기 위해 옛 선착장 일대를 음악을 모티브로 한 ‘힐링복합문화공간’으로 재정비하는 계획을 추진해 왔다.
그동안 전문가 자문과 현장 조사, 관련 부서 협의를 통해 음악을 중심 테마로 한 공간 콘셉트 설정, 노후 건축물 개축·재정비, 전망 휴게공간·힐링 문화체험존·야외 공연존 등 복합 기능 배치 등을 계획했다.
또 친환경 기반시설 보완 및 접근성 개선, 방문객 동선 및 안전성 확보 등의 설계 내용을 단계적으로 구체화했다.
이번 사업은 2022년 남부권 광역관광개발사업 수요조사 제출 이후 지속적 협의를 거쳐 지난 9월 문화체육관광부와 경남도의 승인을 받아 본격 추진되고 있다.
시는 균특예산과 도비를 포함한 총사업비 190억 원 규모로 사업을 한다. 오는 2027년까지 ‘복합 힐링공간’, ‘음악이 흐르는 숲’ 주요 시설을 순차적으로 조성해 진양호 선착장 일대를 남부권의 새로운 문화관광 거점으로 재탄생시킬 계획이다.
조규일 진주시장은 “진양호는 시민들의 오랜 추억이 담긴 공간이자 대표 관광자원으로 이번 사업을 통해 안전하고 감성적인 공간으로 재탄생할 것”이라며 “자연과 음악이 조화를 이루는 새 명소로 자리잡을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사