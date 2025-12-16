경남 진주시, 복합문화공간 조성 등 ‘진양호 르네상스’ 본격화

경남 진주시가 '진양호 르네상스' 사업을 본격화한다. 사진은 진양호 힐링복합문화공간 조감도. 진주시 제공

사업은 2022년 남부권 광역관광개발사업 수요조사 제출 이후 지속적 협의를 거쳐 지난 9월 문화체육관광부와 경남도의 승인을 받아 본격 추진되고 있다.