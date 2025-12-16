[속보] 민주당, 내란전담재판부 2심부터 도입…수정안 마련
더불어민주당이 내란전담재판부를 2심부터 도입하고, 재판부 추천 권한을 사법부에 주는 방향으로 내란전담재판부 설치법을 수정하기로 했다.
법안 명칭은 처분적 법률(특정한 개인이나 사건을 대상으로 하는 법)이란 문제 제기를 해소하기 위해 특정 사건 명칭을 제외하고 ‘내란 및 외환에 관한 특별전담 재판에 관한 특별법’으로 잠정 결정했다.
민주당은 16일 의원총회를 열어 이 같은 내용을 담은 내란전담재판부 설치법 최종안을 만들기로 결정했다. 박수현 민주당 수석대변인은 의총 뒤 기자들과 만나 “그동안 염려돼 왔던 부분들을 거의 없애는 방향으로 의총에서 결론 내렸다”면서 “위헌 소지를 없앴다”고 밝혔다.
박 수석대변인은 전담재판부 추천위원 구성에 대해 “외부 관여를 제외하고 내부에서 구성하는 방향으로 결론 내렸다”면서 “어느 곳에 명기할 지는 모르겠지만, 최종적으로 (추천위원) 구성을 대법관 회의를 거쳐 대법원장이 임명한다는 조항을 추가하기로 했다”고 말했다. 내란전담재판부 도입 시점에 관해서도 “2심부터 적용하기로 했다”고 전했다.
처리 시점에 관해서는 “(이달 중) 2차 필리버스터 기간에 처리할 것은 상수로 틀림 없다”고 말했다. 박 수석대변인은 다만 “오늘 의총은 최종 당론 추인 절차 마친 것이 아니다”면서 “이제 원내대표를 중심으로 정책위원회와 함께 최종안을 성안해서 다시 당론 발의 과정 거치게 될 것”이라고 설명했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사