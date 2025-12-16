이 대통령 “탈모 건보 적용 검토하라…횟수·총액 제한해서라도”

“탈모도 병의 일부 아니냐…요즘엔 생존의 문제”

건보 납입·수혜 괴리에…“청년 소외감 너무 커져”

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 정은경 복지부 장관에게 질문하고 있다. 연합뉴스

의학적 이유로 생기는 원형탈모 등은 치료를 지원하지만 유전적 요인으로 생기는 탈모는 의학적 치료와 연관성이 떨어지기에 건보 급여 적용을 하지 않는다”고 답했다.