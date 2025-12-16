신속 방역체계 갖춘다…경기도북부동물위생시험소 BL3 허가

질병관리청으로부터 생물안전 3등급 신규 허가 취득

ASF, AI 등 고위험 병원체 정밀검사·초동방역 가능



경기도북부동물위생시험소가 생물안전 3등급(BL3) 시설 허가를 취득하며 아프리카돼지열병 등 고위험 가축전염병에 대한 신속한 진단과 방역 대응 체계를 갖추게 됐다.



경기도는 북부동물위생시험소가 질병관리청으로부터 생물안전 3등급(BL3) 시설 신규 허가를 받았다고 16일 밝혔다. 이에 따라 아프리카돼지열병(ASF)과 고병원성 조류인플루엔자(AI) 등 인체 위해성이 높은 병원체에 대한 정밀검사와 초동방역이 가능해질 전망이다.



생물안전시설은 취급 병원체의 위험도에 따라 1~4등급으로 나뉘며, BL3 시설은 실험자 감염과 병원체 외부 유출 위험을 차단할 수 있도록 특수 설비를 갖춘 고도 안전시설이다. 주로 ASF, AI, 탄저 등 고위험 병원체를 취급하는 실험과 진단에 활용된다.



경기도북부동물위생시험소는 총 72억원의 사업비를 투입해 지난 6월 BL3 시설을 준공했으며, 질병관리청과 민간 전문가로 구성된 심의위원회의 엄격한 심사를 거쳐 이번 허가를 받았다. 시설은 지하 1층부터 지상 3층까지 연면적 853.9㎡ 규모로, 이 가운데 156.3㎡는 밀폐구역으로 조성됐다.



시설 내부에는 ASF·AI 실험실과 부검실, 멸균실, 폐수처리실, 기계·공조실 등이 마련됐으며, 공기 제어와 음압 유지를 위한 공조시스템과 폐수처리 안전설비도 갖췄다. 또한 양문형 고압멸균기, 생물안전작업대, 패스박스 등 주요 실험장비와 함께 개인보호장비 및 출입통제 시스템을 구축해 실제 운영에 필요한 안전 요건을 충족했다.



남영희 경기도북부동물위생시험소장은 “이번 국가 인증을 계기로 가축전염병의 사전 예방과 질병 없는 축산환경 조성에 더욱 힘쓰겠다”며 “내년 상반기에는 농림축산검역본부의 아프리카돼지열병 정밀진단기관 지정을 목표로 준비하겠다”고 말했다.



한편, 경기북부 지역에서는 2019년 아프리카돼지열병이 처음 발생한 이후 전국 55건 가운데 20건이 발생했으며, 올해도 5건이 발생해 예방적 살처분을 포함해 12농가에서 3만2607두의 가축이 처분된 바 있다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



