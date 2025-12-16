내 아이디어가 화폐 부산물 신제품으로…조폐공사 ‘머니랩’ 론칭

머니랩 소개 포스터. 한국조폐공사 제공

머니랩은 민간의 창의성과

조폐공사의 인프라를

결합한 아이디어 상품을 만들기 위해 마련됐다.

기존에 소각되던 화폐 부산물을 친환경 자원으로 새활용(업사이클링)해 각종 제품과 서비스, ESG 프로그램 등으로 사업화할 수 있는 플랫폼이다.

일회성 공모전과 달리 연중 상시 제안이 가능하며 디자이너·스타트업·중소기업 등 국민 누구나 참여할 수 있다. 제안 분야는 화폐 부산물 활용 제품, 친환경 소재 및 산업용재, 체험·교육·ESG 프로그램, 협업 및 신규 사업 제안 등이다.

한국조폐공사가 '머니메이드'를 통해 출시한 황금볼펜. 한국조폐공사 제공

제안된 아이디어는 접수와 서면심사, 제품·서비스 개발, 심사 등 7단계의 과정을 거쳐 사업화된다. 선정된 프로젝트는 조폐공사의 화폐굿즈 브랜드 ‘머니메이드’와 연계해 마케팅 및 홍보, 판매채널 지원 등의 혜택을 받을 수 있다.

성창훈 조폐공사 사장은 “버려지던 화폐 부산물이 창의적인 아이디어를 통해 친환경 문화 자원으로 다시 태어나길 기대한다”며 “머니랩을 국민이 함께 만들어가는 대표 오픈이노베이션 플랫폼으로 육성하겠다”고 말했다.

조폐공사는 돈볼펜·돈키링·돈달력·돈방석 등의 신제품을 출시했다.