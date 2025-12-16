내 아이디어가 화폐 부산물 신제품으로…조폐공사 ‘머니랩’ 론칭
한국조폐공사가 민간의 아이디어를 바탕으로 화폐 부산물 관련 신제품을 만드는 오픈이노베이션 플랫폼 ‘머니랩(moneyLAB)’을 선보인다고 16일 밝혔다.
머니랩은 민간의 창의성과 조폐공사의 인프라를 결합한 아이디어 상품을 만들기 위해 마련됐다. 기존에 소각되던 화폐 부산물을 친환경 자원으로 새활용(업사이클링)해 각종 제품과 서비스, ESG 프로그램 등으로 사업화할 수 있는 플랫폼이다.
일회성 공모전과 달리 연중 상시 제안이 가능하며 디자이너·스타트업·중소기업 등 국민 누구나 참여할 수 있다. 제안 분야는 화폐 부산물 활용 제품, 친환경 소재 및 산업용재, 체험·교육·ESG 프로그램, 협업 및 신규 사업 제안 등이다.
제안된 아이디어는 접수와 서면심사, 제품·서비스 개발, 심사 등 7단계의 과정을 거쳐 사업화된다. 선정된 프로젝트는 조폐공사의 화폐굿즈 브랜드 ‘머니메이드’와 연계해 마케팅 및 홍보, 판매채널 지원 등의 혜택을 받을 수 있다.
참여 자격이나 제출 방법 등 자세한 사항은 조폐공사 공식 쇼핑몰에서 확인할 수 있다.
성창훈 조폐공사 사장은 “버려지던 화폐 부산물이 창의적인 아이디어를 통해 친환경 문화 자원으로 다시 태어나길 기대한다”며 “머니랩을 국민이 함께 만들어가는 대표 오픈이노베이션 플랫폼으로 육성하겠다”고 말했다.
화폐 부산물은 불량·단재·여백지 등 화폐 제조 과정에서 발생하는 부산물로, 연간 약 100t이 발생하며 대부분 소각돼 왔다.
지난 4월 순환자원으로 공식 인정됨에 따라 조폐공사는 돈볼펜·돈키링·돈달력·돈방석 등의 신제품을 출시했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사