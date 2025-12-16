파주 성매매집결지 시민 품으로…‘연풍 Re:born 비전선포식’ 개최
연풍리 성매매집결지 공간전환 비전 선포
김경일 시장 “공간 재탄생, 시민과 함께”
경기 파주시는 연풍리 성매매집결지를 완전히 폐쇄하고 시민의 공간으로 되돌리겠다는 도시 재생 비전을 공식 선언했다.
파주시는 16일 파주시민회관 대공연장에서 ‘2025 연풍 Re:born 비전선포식–도시의 기억을 새롭게 엮다’를 열고, 연풍리 성매매집결지를 인권과 회복, 시민을 위한 열린 공간으로 전환하겠다는 계획을 발표했다.
김경일 파주시장은 이날 비전선포문을 통해 “70여년간 폭력과 착취가 반복되던 공간을 더 이상 방치할 수 없었다”며 “성매매집결지 폐쇄는 법을 지켜야 할 지방정부의 책임이자 시민과 미래세대에 대한 의무”라고 강조했다.
파주시는 민선 8기 2023년부터 성매매집결지 정비사업을 본격화하며 강도 높은 행정조치를 이어왔다. 무허가·위반 건축물에 대한 지속적인 행정대집행과 용도변경 위반 처분, 자진 철거 유도 등을 병행해 현재 집결지 내 행정대집행 대상 82개 동 가운데 78개 동의 정비를 완료했다.
이 가운데 30개동은 행정대집행으로 철거됐고, 37개동은 건축주 자진 시정, 11개동은 시가 매입해 철거했다. 소유자 불명으로 남아 있던 건물들 역시 뒤늦게 소유자가 확인되며 행정대집행 또는 자진 철거로 정비가 마무리됐다.
이달 초에는 시와 소방서, 경찰서 등 관계기관 인력 180명과 장비를 투입해 무허가 3층 건축물 1개 동을 철거하는 14차 행정대집행을 실시했다. 시는 강력한 행정 집행을 바탕으로 집결지의 물리적 해체를 사실상 마무리 단계에 올려놓았다.
이날 행사에서는 시민들의 목소리도 이어졌다. 무대에 오른 시민들은 성매매집결지 인근에서 겪었던 두려움과 수치심, 아이들을 보호해야 한다는 절박한 심정을 직접 증언하며 깊은 공감을 이끌어냈다.
한 시민은 “파주가 부끄러웠다” “아이에게 고개 숙이고 다니라고 말해야 했던 기억이 아직도 남아 있다”는 고백을 하며 성매매집결지가 개인의 일상과 공동체에 남긴 상처를 고스란히 드러냈다.
시민들은 침묵과 무관심이 또 다른 폭력이라며, 집결지의 완전 폐쇄와 공간 전환이 반드시 이뤄져야 한다고 한목소리로 강조했다.
이어 비전선포식에서는 파주시민예술합창단의 축하공연과 비전 영상 상영, 시민 참여 퍼포먼스로 마무리되며, 성매매집결지가 과거를 딛고 새로운 도시의 기억으로 다시 태어나는 출발점임을 알렸다.
파주시는 성매매집결지 공간을 국제대회를 유치할수있는 36홀 규모의 파크골프장, 관계도서관, 성교육센터, 가족센터 등을 조성해 과거의 아픈 역사를 기억하고 교육하는 장소이자, 시민 누구나 안전하게 찾을 수 있는 열린 공간으로 조성할 계획이다.
김 시장은 “불법과 폭력의 현장이 인권과 공존의 상징으로 거듭날 것”이라며 “성매매집결지가 완전히 사라지는 날까지 행정적 대응을 멈추지 않고, 공간 재탄생 과정 역시 시민과 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
