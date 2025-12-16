부영그룹, 입주민·학교 등에 2026년 달력 선물
부영그룹이 부영 임대 아파트 8만여 가구 입주민들에게 2026년 달력을 선물했다. 새로운 한 해를 함께 잘살아보자는 의미를 담아 매년 입주민과 학교 등 시설에 달력을 전달하고 있다.
부영그룹은 전국 부영 임대 아파트 입주민들과 부영그룹이 그간 교육시설을 기부한 전국 101곳의 초·중·고와 대학교에 총 8080부의 달력을 배포했다고 16일 밝혔다. 하루하루 일상을 계획하며 한 해를 잘살아보자는 의미를 담은 것으로, 매년 연말 다음 해의 달력을 부영 아파트 입주민과 학교 등 시설에 꾸준히 전달해왔다.
최근 달력 품귀 현상이 이어지고 있어 달력 선물에 대한 입주민 등의 반응이 긍정적이라고 부영그룹은 설명했다. 부영그룹 관계자는 “부담 없는 선물로 입주민들과 정을 나누며 소통하고 싶은 마음을 담았다”며 “입주민 모두가 사랑이 가득한 일상으로 새로운 한 해를 꾸려가시길 바란다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
