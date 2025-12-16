충남 인플루엔자 검출률 43.1%…지난해보다 3배 높아
충남에서 인플루엔자 등 호흡기 바이러스 검출률이 급증하고 있는 것으로 나타났다.
16일 충남도 보건환경연구원에 따르면 인플루엔자 ‘A/H3’형 검출률은 지난 9월 2.2%에서 10월 8.3%로 증가한 데 이어 지난달 26.8%, 이달 10일 43.1%로 크게 증가했다.
이는 지난해 인플루엔자 유행 시작 시기인 12월보다 2개월 빠른 양상이다.
코로나19와 리노바이러스(HRV), 호흡기세포융합바이러스(RSV) 등도 지속적으로 검출되고 있다.
이 바이러스들은 국가호흡기바이러스 통합 감시사업으로 지역 7개 내과와 소아과에서 채취된 상기도 검체에서 매주 비슷한 양상으로 검출됐다.
정금희 도 보건환경연구원장은 “감염병 예방을 위해 예방접종과 마스크 착용, 기침 예절 준수, 올바른 손씻기 등 개인 위생 수칙을 철저히 지켜달라”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사