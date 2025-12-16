차기 포항시장 후보군 난립…리더십 부재·새로운 변화 필요

국민의힘 지역 관계자는 “결국 지역 국회의원 라인과 관계 설정이 공천의 향방을 좌우할 것”이라고 말했다.

내년 6월 경북 포항시장 선거를 앞두고 출마 예상자들의 행보가 본격화되고 있다. 이강덕 현 시장이 3선 연임 제한으로 출마할 수 없게 되자 차기 시장 자리를 둘러싼 경쟁이 조기에 과열되는 양상이다.현재까지 자천타천으로 거론되는 후보군만 10여 명에 달한다. 정당별로는 국민의힘 소속이 10명이 출마 의사를 내비친 것으로 알려졌다. 더불어민주당에서는 1명이 거론된다.후보군에는 전 국회의원, 전 포항시장, 전 광역자치단체 부단체장, 현직 광역·기초의원 등 정치적 이력이 다양한 인사들이 포함돼 있다. 지역 특성상 '국민의힘 경선이 곧 본선'이라는 인식이 강해 벌써부터 각종 세 결집 움직임이 감지되고 있다.지역 정가에선 이번 선거를 두고 '노병의 귀환'이라는 비판의 목소리가 나온다. 박승호 전 포항시장, 공원식 전 경북도 정무부지사, 김순견 전 경북도 경제부지사 등이 줄줄이 출마 의사를 내비치고 있다.이들은 이강덕 시장이 당선 당시 50대 초반이었던 것에 비하면 60대 후반을 넘어 70대로 나이가 너무 많다는 지적이다. 뚜렷한 차별성을 지닌 유력 주자가 보이지 않는 상황에서, 과거 이력에 기댄 출마라는 분석도 나온다.경주의 한 시민은 "50만 도시 포항에 인물이 그렇게나 없는지 궁금하다"라며 "예전에 시장을 하거나 경북도에서 한 자리를 했던 나이 많은 인물들의 노욕이 보기에도 민망하다"고 말했다.현직 시·도의원들의 출마 움직임을 두고도 해석이 분분하다. 김일만 포항시의회 의장, 박용선 경북도의원, 이칠구 도의원 등이 출마를 염두에 두고 있는 것으로 알려진다. 박희정 포항시의원(민주당 남·울릉지역위원장)도 이름이 오르내리고 있다.지역에서는 국민의힘 시장 경선에 참여해 인지도를 높인 뒤, 차기 시·도의원 공천에서 유리한 고지를 점하려는 전략이라는 관측도 있다. 이들 중 일부는 김정재 국회의원(포항 남·울릉), 이상휘 국회의원(포항 북)과의 친분을 내세워 공천 경쟁에서 우위를 점할 수 있다는 기대감을 드러내는 것으로 전해진다.중앙 무대나 타 지역에서 활동하다 고향인 포항으로 돌아와 정치 변신을 시도하는 인사들도 경쟁에 가세하고 있다.김병욱 전 국회의원, 모성은 포항지진범시민대책본부 의장, 문충운 환동해연구원장, 안승대 전 울산 행정부시장, 최용규 법무법인 도울 대표변호사 등이 후보군으로 거론된다.이들은 정치 색깔보다 '전문성'과 '신인 이미지'를 전면에 내세우고 있다. 그러나 조직 기반이 약하다는 한계도 있다.포항 시민사회의 정서는 싸늘하다. 지진 복구, 청년 일자리, 철강산업 전환 등 현안이 산적해 있지만, 지역 정치가 여전히 '기득권 교체전' 수준에 머물러 있다는 평가다.지역의 한 원로는 "포항이 진짜 변화하려면 새로운 얼굴이 아니라 새로운 정치 방식이 나와야 한다"고 말했다.포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr