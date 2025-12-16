충남 20∼34세 여성 순 유출 급감…2020년부터 매년 ↓
충남에서 다른 지역으로 떠나는 20∼34세 여성 순 유출 규모가 크게 감소한 것으로 나타났다.
충남도는 16일 보령머드테마파크에서 제2회 충남 여성 네트워크 포럼을 개최하고 20∼34세 여성 순유출이 2020년 3966명에서 지난해 40명으로 감소했다고 밝혔다.
20∼34세 인구는 경제 활동 참가율이 높고, 가구 형성과 출산 중심 세대로 평가된다. 주거와 일자리, 교육 정책 효과를 민감하게 반영하는 집단이라는 점에서 지역 소멸 위험 예측 지표가 되고 있다.
정효채 충남경제진흥원 책임연구원은 “2020년 이후 충남 20∼34세 여성 7662명이 지역을 떠나는 순유출 상태이나, 추세적으로 순유출이 줄어들고 있는 것은 긍정적인 신호”라고 말했다.
반면 지난해 충남 지역 여성 고용률은 54.9%로 남성(74.1%)보다 19.2%p 낮았다.
15∼54세 기혼여성의 자녀 수에 따른 취업률을 보면 18세 미만 자녀가 없는 경우는 70.6%, 자녀가 1명이나 2명인 경우는 각각 63.4%, 62.0%로 나타났다.
경력단절 비율은 18세 미만 자녀가 없는 경우 7.3%, 자녀 1명 21.1%, 자녀 2명 23.7% 등으로 집계됐다.
2023년 기준 지역 부모의 육아휴직 사용률은 30.9%로 전국 평균 32.9%보다 낮았다.
고용률 격차와 경력단절 원인으로 여성 고용률 자체가 낮은 고용 구조, 양질의 여성 일자리가 부족한 제조업 중심 산업 구조, 임신·출산·육아와 경력 지속이 양립하기 어려운 사회문화 등을 꼽았다.
올해 충남의 지역성평등지수는 상위 등급으로 나타났다. 지역성평등지수는 양성평등기본법에 따라 국가성평등지수를 기초로 지역의 성평등 정도를 지수화한 값이다. 성평등가족부는 매년 각 지역을 대상으로 여성 관리자 비율, 초중고 교장·교감 비율, 고용률, 상용 근로자 비율, 경력단절 비율 등을 조사해 공표하고 있다.
도는 2019년부터 2022년까지 4년 연속 하위를 기록하다 2023년 중하위, 지난해 중상위로 올라선 데 이어 올해 상위 등급을 받았다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
