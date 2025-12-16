인천 중구, 24시간 의료기관에 ‘영종국제병원’ 지정
인천 영종국제도시에 있는 성세의료재단 영종국제병원이 중구의 새로운 ‘24시간 문(Moon)여는 의료기관’으로 지정·운영된다.
인천 중구는 16일 제2청 구청장실에서 성세의료재단 영종국제병원과 이 같은 내용의 ‘24시간 문여는 의료기관 운영지원사업 협약’을 체결했다.
협약식에서는 김정헌 중구청장, 노경준 영종국제병원 병원장 등이 참석했다. 이들은 24시간 문여는 의료기관의 운영 방향에 대해 의견을 교환하는 시간을 가졌다.
24시간 문여는 의료기관은 영종·용유 등 영종국제도시 내 응급의료기관 부재로 인한 주민 불편을 최소화하고 안정적 응급의료서비스를 제공하는 데 목적을 둔 사업이다.
이를 위해 구는 공모 및 선정위원회 등 절차를 거쳐 새로운 24시간 문여는 의료기관으로 성세의료재단 영종국제병원을 선정했다.
협약에 따라 성세의료재단 영종국제병원은 내년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 3년간 경증 응급환자의 진료·처치 등의 서비스를 365일 24시간 연중무휴 제공하게 된다. 구체적으로 38도 이상의 발열을 동반한 장염, 복통을 동반한 요로감염, 감기, 장염, 설사, 열상 등 증상을 지닌 경증 응급환자를 대상으로 진료와 응급처치가 가능하다.
김 구청장은 “이번 협약이 영종국제도시 내 응급의료 공백을 최소화하고 구민들의 삶의 질을 증진하는 계기가 될 것”이라며 “향후 영종국제도시 내 종합병원 유치까지 의료복지 균형발전을 위해 적극적으로 힘쓰겠다”고 말했다.
한편, 구는 24시간 문여는 병원, 달빛어린이병원, 공공심야약국 등 정책을 통해 영종지역 의료안전망 보완에 주력하고 있다. 또 종합병원 유치를 중장기 과제로 설정해 인천시 등 관계기관과 지속 소통·협의 중이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
