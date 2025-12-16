인천 중구, 24시간 의료기관에 ‘영종국제병원’ 지정

24시간 문여는 의료기관 운영지원사업 협약식. 인천 중구 제공

인천 중구는 16일

성세의료재단 영종국제병원과 이 같은 내용의 ‘24시간 문여는 의료기관 운영지원사업 협약’을 체결했다.

협약식에서는 김정헌 중구청장, 노경준 영종국제병원 병원장 등이 참석했다. 이들은 24시간 문여는 의료기관의 운영 방향에 대해 의견을 교환하는 시간을 가졌다.

24시간 문여는 의료기관은 영종·용유 등 영종국제도시 내 응급의료기관 부재로 인한 주민 불편을 최소화하고 안정적 응급의료서비스를 제공하는 데 목적을 둔 사업이다.

협약에 따라 성세의료재단 영종국제병원은 내년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 3년간 경증 응급환자의 진료·처치 등의 서비스를 365일 24시간 연중무휴 제공하게 된다.

한편, 구는 24시간 문여는 병원, 달빛어린이병원, 공공심야약국 등 정책을 통해 영종지역 의료안전망 보완에 주력하고 있다. 또 종합병원 유치를 중장기 과제로 설정해 인천시 등 관계기관과 지속 소통·협의 중이다.