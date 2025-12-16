의정부성모병원, 성탄 맞아 지역사회 봉사·나눔 실천
의정부성모병원은 간호부 전문진료지원팀이 사회공헌활동의 일환으로 매년 후원금을 전달하며 지역사회 나눔을 실천하고 있다고 16일 밝혔다.
올해는 지난 11일 의정부시청소년상담복지센터를 방문해 기존의 기부금 지원을 넘어, 청소년들의 일상에 직접적인 도움이 될 수 있도록 생리대를 지원했다.
김진이 간호부장, 신미숙 전문진료지원팀장, 안진선 UM과 간호사들이 직접 6000여장의 생리대를 챙겨주며 청소년들의 건강한 성장과 생활 안정을 응원했다.
영성간호부의 지역사회 봉사와 나눔도 계속됐다. 지난 11월 의정부시주교좌성당에서 의료봉사와 함께 무료혈당검사, 나프로임신센터 교육, 호스피스캠페인을 연달아 진행한데 이어 오는 17일에는 원목팀에서 병원 곳곳을 방문하여 캐롤라운딩을 실시한다.
이태규 의정부성모병원장은 “지역사회와 함께하는 따뜻한 연대의 의미를 담아 나눔과 봉사가 연일 진행중”이라며 “앞으로도 지속적인 사회공헌활동을 통해 대학병원의 가치를 실현하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
