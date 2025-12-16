“이 날만 기다렸어요” 보령 달군 기부 천사 삼남매 [아살세]
2021년부터 연말 기부 이어와
15일 아침 충남 보령시 남포면행정복지센터 출입문 앞에 수십 개의 라면상자와 종이상자가 쌓였습니다. 종이상자 안에는 손글씨 편지와 저금통, 현금, 양말 등이 가득 담겨 있었죠. 4년간 남포면을 찾아온 익명의 기부 천사가 올해도 등장했습니다.
이들이 기부한 라면상자는 30박스. 종이상자 안에는 저금통 안에 담긴 1000권 지폐와 동전, 5만원권 6장 등 현금 41만4000원이 있었습니다. 한겨울 신을 수 있는 ‘수면 양말’ 60켤레도 낱개로 포장돼 들어있었죠.
손편지에는 “안녕하세요. 벌써 일년(1년)이 또 지나고 연말이 되었습니다. 일년(1년) 중 이날을 기다리며 용돈을 모으니 저희들 스스로 행복했습니다”라며 “정말 작은 마음의 선물이지만 이웃에게 나누고 싶어서 누나들과 준비했습니다. 저희의 작은 마음을 대신 전해주시면 감사하겠습니다”라고 적혀있었습니다.
직원들은 돼지 저금통 위에 쓰인 ‘막내’라는 글자와 손편지 속 ‘누나들’이라는 표현을 통해 익명의 기부자를 삼 남매로 추정하고 있습니다.
이들의 익명 기부는 5년째 이어지고 있습니다. 지난해에는 ‘좋은 곳에 써달라’는 손편지와 함께 현금 44만6000원과 양말, 라면 등 160만원 상당을 기부했습니다. 2023년에도 돼지 저금통에 담긴 현금과 양말 100켤레, 라면 50박스 등을 기부했습니다.
김종기 남포면장은 이들의 기부에 감사의 뜻을 표하며 “귀중한 뜻이 온전히 전달될 수 있도록 투명하고 책임감 있게 사용하겠다”고 전했습니다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
