증평 공공임대형 지식산업센터 첫 삽
2028년 12월 준공
충북도는 16일 증평군 증평읍 사곡리 일원에서 공공임대형 지식산업센터 착공식을 열고 지역 산업 경쟁력 강화와 창업 생태계 확장을 위한 첫발을 내디뎠다.
총사업비 276억원이 투입되는 공공임대형 지식산업센터는 지상 4층 규모로 2028년 12월 준공을 목표로 한다.
지식산업센터에는 가변형 기업 입주 공간 37개실을 비롯해 커뮤니티 라운지, 대강당, 다양한 규모의 회의실 등 창업과 연구·협업에 최적화된 공간이 들어선다.
지식산업센터는 입주하게 될 기업의 연구·개발(R&D)과 사업화를 지원하고 고부가가치 산업과 지역 특화 산업의 경쟁력 강화를 위한 핵심 거점으로 운영된다. 에듀테크를 비롯한 차세대 기술 기반 스타트업 집적을 목표로 첨단장비 구축, 개념검증(POC) 지원 인프라, 인공지능(AI) 활용 지원 등에 대한 투자가 이뤄질 계획이다.
도는 지식산업센터가 건립되면 기업유치 촉진과 기업지원 활동 강화, 청년층 일자리 확대, 지역산업 기반 강화 등을 기대하고 있다. 또 저렴하고 안정적인 산업공간 제공으로 중소기업의 성장환경을 개선하고 향후 산업단지와 연계한 산업 클러스터 효과를 창출한다는 구상이다.
도는 내년에 청주와 보은에도 지식산업센터를 건립할 예정이다.
도 관계자는 “공공임대형 지식산업센터는 지역산업의 전진기지 역할을 수행할 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
