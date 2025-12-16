박정희 장손, 해병대 수료식서 박지만에 ‘눈물의 경례’
박정희 전 대통령 장손 세현(20)씨가 해병대 병사 1323기를 수료했다.
16일 군에 따르면 지난 4일 경북 포항 해병대 교육훈련단에서 ‘해병대 1323기 수료식’이 열렸다. 수료식엔 미국 해병대 무적캠프 부대장을 비롯해 해병대전우회 관계자, 신병 가족 등 3000여명이 참석했다.
국방홍보원 KFN 유튜브 채널에 올라온 영상엔 수료식에 참석한 세현씨와 아버지 박지만 EG 회장, 어머니 서향희 여사 등 모습이 담겼다. 세현씨 근황이 외부에 공개된 것은 처음다.
세현씨는 박 회장을 향해 관등성명을 외치며 거수경례를 올렸다. 세현씨가 눈물을 참는 모습도 포착됐다.
박 회장은 얼굴에 미소를 띄며 경례를 받은 후 세현씨 어깨를 두드리고 포옹했다. 세현씨는 울먹이면서 어머니하고도 포옹을 했다.
세현씨는 박 회장 네 아들 중 큰 아들로 미국에서 유학하다가 지난해 귀국한 것으로 알려졌다. 지난 10월 27일 해병대에 자원 입대했으며 수료식에선 미 해병대 장군상을 받았다.
세현씨는 해병대사령부 직할 특수부대인 수색대를 지망한 것으로 알려졌다. 1년 6개월 동안 복무한 뒤 전역할 예정이다.
세현씨 할아버지인 박 전 대통령은 육군 대장으로 1963년 전역했다. 아버지 박 회장은 육군사관학교 37기 출신으로 1986년 대위로 전역했다.
