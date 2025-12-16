대구 달성군 먹거리 ‘그냥드림’ 시범사업 시작
대구 달성군은 이달부터 생계가 어려운 취약계층에게 기본 먹거리를 제공하는 ‘그냥드림’ 시범사업을 시작했다고 16일 밝혔다.
보건복지부 지원을 받아 시행되는 이 사업은 위기가구에 1인당 3~5개의 먹거리와 생필품을 지원하는 사업이다. 단순한 지원을 넘어 각 가구의 위기 상태를 파악하고 지속적인 복지 연계를 통해 실질적인 변화를 이끌어내는 것이 목표다.
‘행복한달성 푸드마켓’에서 사업을 운영하며 평일 오후 3시부터 5시까지 어려운 이들에게 1인당 2만원 상당의 식료품을 지원한다. 쌀, 라면, 즉석식품 같은 기본적인 먹거리 등이 지원된다.
선지원, 후연계 방식으로 위기가구를 선제적으로 발굴해 지원하는 것이 핵심이다. 최초 방문 시 최소한의 개인정보만으로 서비스가 제공되며 반복 방문 등 위기 징후가 발견될 시 긴급복지, 기초생활보장 등 공적 지원이 이뤄진다. 민간 복지자원을 통한 추가 지원이 이어진다.
최재훈 달성군수는 “위기가구가 먹거리 접근권을 보장받을 수 있도록 다양한 지원사업을 추진하고 있다”며 “취약계층이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 강화해 지원의 효율성을 높이고 기본이 튼튼한 달성안전망을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
