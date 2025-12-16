국민체육진흥공단, 손기정기념관과 전시 협력 업무협약
서울올림픽기념국민체육진흥공단은 16일 서울 송파구 올림픽회관에서 손기정기념관과 전시 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
양 기관은 등록문화재인 1936 베를린올림픽 마라톤 금메달과 우승 상장, 월계관에 대한 전시, 보존·관리 및 연구 등에 관한 상호 협력을 약속했다. 손기정기념관의 소장 자료는 내년 하반기 개관하는 국립스포츠박물관에서 전시일로부터 1년간 무상으로 기탁될 예정이며, 최상의 보존·관리 후 전시·교육·연구 자료로 활용된다.
차차남 공단 기념사업본부장은 “1936 베를린올림픽에서 한국인 최초로 손기정 선수가 획득한 금메달은 일제 강점기 시절 우리 민족의 긍지를 드높인 귀중한 유산이다. 소중한 유물을 국립스포츠박물관에서 책임감을 가지고 보존해 전시하겠다”고 밝혔다.
이준승 손기정기념관 사무총장은 “이번 전시 협력은 대한민국 스포츠의 역사와 가치를 보다 널리 알리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 우리 민족의 스포츠 유산이 올바르게 보존되고 활용될 수 있도록 체육공단과 뜻을 함께하겠다”고 화답했다.
