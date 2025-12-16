대구 쇼핑지도 바뀐다…글로벌 프리미엄 아울렛 건립
글로벌 브랜드 쇼핑시설이 대구 동구 안심뉴타운에 들어선다. 이 일대가 쇼핑·문화가 결합된 도심형 복합생활문화 공간으로 거듭날 전망이다.
대구시는 16일 산격청사에서 신세계, 미국 사이먼프라퍼티 그룹, 신세계사이먼, 대구도시개발공사, 동구와 함께 ‘대구 프리미엄 아울렛’ 건립을 위한 양해각서(MOU)에 서명했다.
신세계사이먼은 대구 안심뉴타운 유통상업용지(4만1134㎡)에 대구 프리미엄 아울렛을 건립할 계획이다. 영업면적이 4만2900㎡에 이르며 국내외 유명 패션, 식음료(F&B) 브랜드 200여개가 입점할 것으로 예상된다.
신세계사이먼은 2005년 신세계그룹과 미국 프리미엄 아울렛 1위 기업인 사이먼프라퍼티 그룹이 합작해 설립한 기업이다. 2007년 여주 프리미엄 아울렛을 시작으로 국내에 프리미엄 아울렛 개념을 도입해 시장 트렌드를 선도해 왔다.
시는 이케아 대구점 투자 철회 등으로 개발이 지연된 동구지역 경제에 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다. 신세계사이먼 프리미엄 아울렛의 글로벌 브랜드 인지도 영향으로 국내외 관광객 방문이 늘고 쇼핑과 여가가 결합된 체류형 소비가 활성화될 것으로 전망된다. 연간 600만명 이상의 방문객 유입, 1000여명의 직·간접 고용 창출, 연간 수천억원 규모의 경제 파급효과 등이 기대된다.
2028년 개장이 목표인 대구 프리미엄 아울렛은 뛰어난 접근성을 바탕으로 도심형 쇼핑몰과 교외형 프리미엄 아울렛의 장점을 결합한 새로운 형태의 쇼핑시설로 건립될 예정이다. 안심뉴타운은 도시철도, 대구외곽순환고속도로, 동대구나들목, 수성나들목 등 주요 교통망이 집중된 도심에 위치하고 있어 경북권에서도 접근이 쉽다. 신세계사이먼은 대구 프리미엄 아울렛을 고객이 매일 찾을 수 있는 ‘일상 속의 프리미엄’ 시설로 조성할 예정이다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “개발이 지연된 안심뉴타운에 글로벌 유통기업을 유치해 대구 동부권의 활력과 번영을 일으킬 랜드마크를 만들게 됐다”며 “프리미엄 복합생활문화 공간이 조속히 건립될 수 있도록 사업 추진에 필요한 모든 행정적, 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사