매달 20만원씩 2년 냈더니 985만원 ‘목돈’이 청년 손에
경남 ‘모다드림 청년통장’ 첫 만기…청년 301명 목돈 마련
경남 ‘모다드림 청년통장’이 첫 만기를 맞으면서 지역 청년 301명이 각각 985만 원이라는 목돈을 마련했다.
경남도와 경남투자경제진흥원은 ‘모다드림 청년통장’ 2023년도 가입자 중 만기 요건을 충족한 청년 301명에게 2년 만기 적립금 28억8000만 원을 지급했다고 16일 밝혔다.
‘모다드림 청년통장’은 청년과 지자체가 매월 일정 금액을 2년간 공동 적립해 만기때 청년이 목돈을 마련할 수 있도록 지원하는 자산형성 사업이다. 청년의 경제적 자립 기반 강화와 지역 내 장기근속, 정착을 유도하기 위해 진행했다.
이번에 만기 지원금을 받는 청년은 2023년 가입자로 2년간 매달 20만 원씩 총 480만 원을 저축했다. 경남도와 시군이 매월 각 10만 원씩 같은 금액을 적립해 만기가 되면서 총 960만 원과 본인 적립액에 대한 이자를 함께 받는다.
만기 적립금은 주거비 마련, 결혼 자금, 취·창업 준비 자금, 학자금 대출 상환 등 청년의 생활 안정과 미래 준비를 위한 용도로 활용될 것으로 기대된다.
모다드림 청년통장은 현재까지 총 1942명이 선정됐고 내년에도 1000명을 신규 모집할 계획이다. 정규직 근로자에 한정됐던 참여 대상을 비정규직과 창업 청년까지 확대해 더 많은 청년이 자산을 모을 수 있도록 개선하고 있다.
한미영 경남도 청년정책과장은 “모다드림 청년통장은 청년이 지역에서 안정적으로 일하며 미래를 설계할 수 있도록 돕는 대표적인 자산형성 정책”이라며 “청년들이 경남에 정착해 꿈을 실현할 수 있도록 실질적인 청년 지원 정책을 강화하겠다”고 말했다.
