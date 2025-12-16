경인여대·계양소방서, 대학생 의용소방대 발대식 개최
경인여자대학교는 지난 15일 인천계양소방서 3층 강당에서 ‘경인여자대학교 대학생 의용소방대 발대식’을 개최했다고 16일 밝혔다.
경인여대 대학생 의용소방대는 인천 북부권 최초의 대학생 의용소방대이자 여대가 주축이 돼 구성된 인천 최초의 사례다. 지역사회 안전 공백을 해소하고 실천 중심의 안전 인재를 양성한다는 점에서 큰 의미를 갖는다.
이번 발대식은 지난 10월 15일 체결된 ‘경인여대–계양소방서 지역사회 안전 및 교육 협력을 위한 업무협약’의 연장선에서 추진된 것이다. 협약 이후 학생들이 계양소방서 주관 대규모 소방 훈련에 직접 참여하며 현장 중심의 협력을 보여줬다.
발대식에는 육동인 총장 등 경인여대 관계자와 송태철 계양소방서장 및 소방공무원, 김종득 인천시의원, 이정희 의용소방대 자문위원, 이경종 의용소방대장 및 소방대원 등이 참석해 대학생 의용소방대 출범을 축하했다.
경인여대 대학생 의용소방대는 응급구조학과 재학생 18명으로 구성됐으며 향후 계양소방서와의 긴밀한 협력을 통해 재난 대응 보조 활동, 합동 소방훈련 참여, 심폐소생술 및 응급처치 지원, 지역사회 안전 교육 및 예방 활동 등에 참여할 예정이다.
앞서 경인여대는 2025학년도 응급구조학과 신설을 통해 지역과 국가가 필요로 하는 실무형 보건·안전 인재 양성에 본격적으로 나서고 있다. 대학생 의용소방대는 교실에서 배운 이론을 실제 재난·안전 현장과 연결하는 ‘현장 연계형 교육 모델’의 대표 사례로 운영될 계획이다.
육 총장은 축사를 통해 “이번 대학생 의용소방대 출범은 협약을 넘어 실천으로 이어지는 관학 협력의 모범 사례”라며 “학생들이 지역사회 안전의 주체로 성장할 수 있도록 대학 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
