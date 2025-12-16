경인여대·계양소방서, 대학생 의용소방대 발대식 개최

경인여자대학교 대학생 의용소방대 발대식. 경인여대 제공

경인여대 대학생 의용소방대는 인천 북부권 최초의 대학생 의용소방대이자 여대가 주축이 돼 구성된 인천 최초의 사례다. 지역사회 안전 공백을 해소하고 실천 중심의 안전 인재를 양성한다는 점에서 큰 의미를 갖는다.