“국힘 당비납부 96만 역대 최다…‘장동혁체제’ 결속 강화”
국민의힘 당비를 납부하는 당원 수가 통계 집계 이후 최다인 96만3231명으로 나타났다. 국민의힘은 당심을 강조하는 ‘장동혁 체제’에서 책임당원이 결집한 것으로 보고 있다.
정희용 사무총장은 16일 국회 원내대책회의에서 “장동혁 체제 출범 이후 당원에 대한 예우를 강조했고, 당이 어려울수록 힘을 모아야 한다는 마음이 한데 모여 참여와 결속이 강화됐다”며 이같이 밝혔다.
국민의힘에 따르면 당비를 내는 당원 수는 작년 11월 30일 기준 74만4354명에서 올해 4월 4일 71만1528명으로 줄었다가 장동혁 국민의힘 대표가 선출된 전당대회가 열렸던 지난 8월 26일 기준 75만1030명으로 증가했다.
이후 지난 10일 기준 전당대회일 대비 21만 2201명 늘어 96만3000명을 넘었다. 3개월 이상 당비를 낸 당원인 책임당원은 전당대회 당시보다 5만3995명이 늘었다.
정 사무총장은 “지방선거를 앞두고 있어서 당원 수 증가 요인으로 작용했을 것으로 추측하지만 단지 지방선거 효과만으로 단정하기 어렵다”며 “이재명정권과 더불어민주당에 맞서 대한민국을 바로 세우고 민주주의를 지켜달라는 국민께서 국민의힘과 함께 해주셔서 당원 증가로 이어진 결과”라고 설명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
