스마트공장 도입 속도 붙는다…중기부 공모에 경남 10개 기업 선정
경남도는 중소벤처기업부(스마트제조혁신추진단) 주관 ‘2025년 제조AI 특화형 스마트공장 구축사업’ 공모에 도내 중소기업 10곳이 선정됐다고 16일 밝혔다.
중소 제조기업에 총사업비 4억 원 한도로 최대 2억4000만 원(국비 50, 도비 10%)을 지원해 업종·공정별 특성에 맞춘 인공지능 에이전트, 인공지능 솔루션, 인공지능 기술 등을 제조 현장에 구축하는 사업이다.
선정 기업에는 공정 최적화, 자동화, 예지보전, 품질검사 등 제조 현장 전반에 인공지능 기술을 적용할 예정이다. 구축이 완료되면 원가절감, 생산성·품질향상, 제조공정 고도화 효과가 기대된다.
선정된 한성모직(양산시)은 ‘염색 레시피 최적화 AI 에이전트’를 구축할 계획이다. 인공지능이 색(컬러) 데이터를 활용해 색 배합률을 추천하면서 색상 정확도를 높이고 작업 효율을 향상하는 시스템이다.
건영금속(김해시)은 ‘자동차부품 금형수명 예측 및 공정 최적화 인공지능 에이전트’를 구축할 예정이다. 인공지능 기반의 성형공정 품질 이상 탐지와 금형 수명 예측 기술을 적용해 품질 향상과 설비 안정화를 도모한다.
산업계는 인공지능 기반 최적화 시스템을 제조 현장에 적용하면 시간당 생산량을 20%까지 올리고 불량률은 획기적으로 감소돼 기업 경쟁력이 높아질 것으로 기대한다.
경남도는 2018년부터 현재까지 3000여 개 기업의 스마트공장 구축을 지원해왔다. 올해는 지자체 최초로 LH와 협력해 도내 건설 관련 제조기업의 스마트공장 구축을 지원하고 있다.
도는 내년 제조AI 특화형 스마트공장 구축 지원사업을 확대하고 지역주도형 인공지능 대전환 사업, 인공지능 전환(AX) 실증산단 구축사업 등 기반을 강화할 방침이다.
윤인국 경남도 산업국장은 “경남도는 스마트공장 보급·확산 사업으로 주력산업의 디지털 전환과 스마트 제조혁신 역량을 지속적으로 강화해 왔다”며 “이번 사업을 차질 없이 진행해 중소 제조기업의 인공지능 전환(AX)을 가속화하겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
