‘과징금 체납 전국 1위’ 김건희 母 최은순, 부동산 공매 추진
김건희 여사의 모친 최은순(79)씨가 지방행정제재·부과금 체납액 약 25억원을 끝내 납부하지 않으면서 압류 부동산에 대한 공매 절차가 추진된다.
경기 성남시는 최씨가 최종 납부 시한으로 통보받은 지난 15일까지 과징금을 내지 않자, 압류된 부동산을 대상으로 한국자산관리공사(캠코)에 공매를 의뢰하기로 했다.
16일 경기도와 성남시에 따르면 최씨는 부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률 위반에 따른 과징금 25억500만원을 체납해 지방행정제재·부과금 체납자 가운데 전국 1위에 이름을 올렸다.
해당 과징금은 최씨가 2013년 부동산을 매입하는 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 토지를 취득한 사실이 드러나 2020년 부과됐다.
이후 최씨는 과징금 처분 취소를 요구하는 소송을 제기했으나, 지난해 11월 대법원에서 처분이 최종 확정됐다.
앞서 김동연 경기도지사는 지난 4일 양평군 민생경제 현장투어에서 “경기도는 지방세와 지방행정제재·부과금 고액 체납자에 대해 강도 높은 징수 절차에 들어갔다”며 “최씨의 경우 차명으로 취득한 부동산에 따른 과징금으로 죄질이 매우 나쁘다”고 말했다.
이어 “성남시와 함께 최후 일정을 통첩했고, 기한 내 납부하지 않으면 부동산 공매 절차에 반드시 들어가겠다”며 “조세 정의를 바로 세우는 조치를 즉각 취하겠다”고 밝혔다.
행정안전부는 지난달 19일 지방세 체납자 9153명과 지방행정제재·부과금 체납자 1468명 등 총 1만621명의 명단을 공개했으며, 최씨는 신규 공개 대상자 가운데 체납액이 가장 많았다.
성남시 관계자는 “체납 과징금 액수보다 훨씬 많은 가치의 부동산을 이미 압류한 상태”라며 “관련 법령에 따라 공매를 의뢰할 것”이라고 말했다.
성남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
