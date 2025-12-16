대한민국축구종합센터 공식명칭은 ‘코리아 풋볼 파크’
대한민국축구종합센터 공식 명칭이 ‘코리아 풋볼 파크(KOREA FOOTBALL PARK)’로 확정됐다.
충남 천안시는 의견 수렴과 전문가 검토를 거쳐 공공성, 개방성, 상징성 등을 종합적으로 고려해 이같이 선정했다고 16일 밝혔다.
앞서 시는 지난해 3월 센터의 공식 명칭 후보군을 정하고 시민들을 대상으로 온라인 선호도 조사를 진행했다.
확정된 명칭의 의미를 살펴보면 코리아는 국가를 대표하는 복합문화체육시설의 정체성을 뜻하고, 파크는 시민과 팬, 선수와 지도자 등 다양한 구성원이 함께 즐기고 교류하는 열린 공간을 의미한다.
국가대표 훈련시설이라는 인식을 넘어 모든 생활체육인이 이용하고 참여할 수 있는 복합문화체육공간이라는 방향성을 담고 있다고 시는 설명했다.
시 관계자는 “확정된 공식 명칭이 전국적인 인지도를 확보할 수 있도록 다양한 홍보와 완성도 높은 브랜드 전략을 구사하겠다”고 말했다.
