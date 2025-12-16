시사 전체기사

이종호 측 “김건희에게 3억 수표로 준 적 있다”

입력:2025-12-16 11:49
수정:2025-12-16 12:55
김건희 여사. 연합뉴스

도이치모터스 주가조작 사건 당시 김건희 여사의 계좌를 관리했던 것으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 측이 김 여사에게 3억원을 줬다고 주장했다.

이 전 대표 측은 16일 서울중앙지법 형사23부(부장판사 오세용) 심리로 열린 변호사법 위한 혐의 결심 공판에서 “김 여사에게 수표로 3억원을 준 적이 있다”고 증언했다. 문제의 3억원은 도이치모터스 관련 김 여사에게 15억원을 투자받은 뒤 이익이 난 것을 돌려준 것이라고 설명했다.

이 전 대표 측 변호인은 “채 상병 특별검사팀 조사 당시 임성근 전 해병대 1사단장에 대한 구명 로비를 했다고 진술하면 다른 모든 것은 조사하지 않겠다는 말을 들었다”며 “이 전 대표에게 지금까지 말하지 않은 게 뭔지 확인하니 김 여사에게 수표로 3억원을 준 적이 있다고 했다”고 설명했다.

이어 “그 사실을 (채 상병) 특검에 얘기했더니 그건 채 상병 특검 (조사 대상) 사건이 아니라고 해서 김건희 특검에 가서 얘기했다”며 “특검에서 피고인에게 망신주기식 수사를 많이 했는데 그 정도로 수사에 협조했다는 취지”라고 부연했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

