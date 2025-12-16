음파로 블랙아이스 찾는다…대전시 신기술 시범운영

대전시가 시범 도입한 음파 센서 도로 안전 감지 시스템. 대전시 제공

과학기술정보통신부의 ‘2024년 스마트빌리지 보급 및 확산 공모사업’의 일환으로 추진되는 이 사업은 음

시는 결빙 사고 위험이 높은 터널 입구와 교량, 급커브, 응달진 고갯길 등 상습 취약구간 6곳에 음파(소리) 기반 노면 감지 센서를 설치했다.

이 시스템은 센서가 노면에 음파를 발사하면 다시 반사되는 신호를 인공지능(AI)이 분석해 노면이 마른 상태인지, 젖어 있는지, 얼어 있는지를 정밀하게 판별한다.

기존 CCTV나 영상 장비로는 식별이 어려웠던 투명한 블랙아이스까지 감지할 수 있으며 조명·안개·눈·비 등 기상이 악화될 때에도 성능 저하 없이 안정적인 데이터 확보가 가능하다.

시는 이 플랫폼을 통해 순찰·경험에 의존하던 기존 도로 관리 방식에서 벗어나 데이터에 기반한 재난 대응 체계로 전환이 가능해질 것으로 내다보고 있다.