음파로 블랙아이스 찾는다…대전시 신기술 시범운영
대전시가 겨울철 교통사고의 주원인인 결빙(블랙아이스)·수막 등 위험 요소를 실시간으로 감지하는 시스템을 시범 운영한다.
시는 ‘음파 AIoT 센서 기반 스마트 도로관리 플랫폼’ 구축을 완료하고 시범 운영에 들어갔다고 16일 밝혔다.
과학기술정보통신부의 ‘2024년 스마트빌리지 보급 및 확산 공모사업’의 일환으로 추진되는 이 사업은 음파를 통해 도로 위험 요소를 실시간으로 잡아내는 시스템이다.
시는 결빙 사고 위험이 높은 터널 입구와 교량, 급커브, 응달진 고갯길 등 상습 취약구간 6곳에 음파(소리) 기반 노면 감지 센서를 설치했다.
이 시스템은 센서가 노면에 음파를 발사하면 다시 반사되는 신호를 인공지능(AI)이 분석해 노면이 마른 상태인지, 젖어 있는지, 얼어 있는지를 정밀하게 판별한다.
기존 CCTV나 영상 장비로는 식별이 어려웠던 투명한 블랙아이스까지 감지할 수 있으며 조명·안개·눈·비 등 기상이 악화될 때에도 성능 저하 없이 안정적인 데이터 확보가 가능하다.
수집된 도로 노면 데이터는 기상정보와 결합해 안전·주의·경고·위험 등 4단계 위험도로 분류된다. 도로 관리자는 전용 관제 시스템을 통해 현장 상황을 파악하고 위험 단계에 따라 제설 작업에 착수하는 등 신속하게 대응할 수 있다.
시는 이 플랫폼을 통해 순찰·경험에 의존하던 기존 도로 관리 방식에서 벗어나 데이터에 기반한 재난 대응 체계로 전환이 가능해질 것으로 내다보고 있다.
향후 사고 위험요소 사전 예방 및 신속 대응 강화, 도로 이용자의 교통 안전 향상, 도로관리 효율성 향상 등의 효과가 발생할 전망이다.
특히 수집된 위험 정보를 염수분사장치·도로전광판 등 기존 시설물과 연동해 자동으로 제어하고, 이를 시민들에게 알리는 스마트 교통안전 시스템으로도 발전시킨다는 계획이다.
김종명 대전시 철도건설국장은 “시범운영을 통해 시스템의 정확도를 높이고, 염수분사장치 등과 연동해 24시간 빈틈없는 도로 안전망을 구축하겠다”며 “첨단 스마트 기술을 적극적으로 도입해 시민들이 안심하고 다닐 수 있는 안전한 도로 환경을 만들겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
