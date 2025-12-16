[속보] 경찰, 제주항공 참사 관련 국토부 항철위 압수수색

29일 오전 전남 무안국제공항에서 착륙 중이던 항공기가 활주로를 이탈해 울타리 외벽을 충돌했다. 연합뉴스

12·29 제주항공 여객기 참사 전담 수사본부를 구성한 경찰이 국토교통부 항공철도사고조사위원회(항철위)에 대한 압수수색에 나섰다.