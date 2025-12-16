[속보] 경찰, 제주항공 참사 관련 국토부 항철위 압수수색
12·29 제주항공 여객기 참사 전담 수사본부를 구성한 경찰이 국토교통부 항공철도사고조사위원회(항철위)에 대한 압수수색에 나섰다.
16일 전남경찰청 제주항공 여객기 사고 수사본부는 이날 오전 경기 김포국제공항과 세종에 있는 항철위 사무실 2곳에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.
경찰은 참사 원인과 과실을 규명하는 과정에서 관제·조류 충돌 예방 업무 등을 담당한 공항공사 직원과 방위각 시설공사 업체 관계자, 안전검사·허가 등을 담당한 전·현직 국토부 관계자 등 총 44명을 수사하고 있다. 유가족과 법률지원단이 고소한 전 국토교통부 장관과 제주항공 대표 등도 피고소인 신분으로 수사 대상에 포함돼 있다.
경찰은 국립과학수사연구원의 감정 결과와 추가 자료를 토대로 사고 경위와 책임 소재를 규명해 나간다는 방침이다.
지난해 12월 29일 오전 9시3분쯤 무안국제공항 활주로에서 방콕발 제주항공 여객기가 동체만으로 비상 착륙하려다 활주로 밖 로컬라이저 콘크리트 둔덕을 정면충돌하고 폭발했다. 이 사고로 탑승자 181명(승무원 6명·승객 175명) 중 179명이 숨졌다.
무안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사