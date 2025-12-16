“헬조선 탈출” 日서 직장·배우자 찾는 韓남성 증가…이유는?

취업난과 결혼 비용 등 한국 사회의 높은 장벽에 지친 남성들이 일본으로 눈을 돌리고 있다.
안정적인 직장과 새로운 인연을 찾아 일본으로 떠나는 이들이 늘면서, 일본 취업과 함께 현지 여성과의 결혼을 꿈꾸는 남성들이 늘고 있다는 분석이다.
최근 일본 매체 슈에이샤온라인에 따르면 일본 정착을 희망하는 한국인 남성들의 증가세를 집중 조명했다. 매체는 한국의 혹독한 취업 시장과 결혼 압박이 청년들을 일본으로 이끄는 주요 요인이라고 분석했다.
실제로 일본 후생노동성의 외국인 고용 현황에 따르면 일본에서 일하는 한국인은 2020년 약 6만9000명에서 2024년 약 7만5000명으로 4년 만에 약 8% 증가했다.
“스펙 전쟁에 지쳤다”…일본서 찾은 워라벨
일본 부동산 회사에서 근무하는 한국인 최건우(34·가명)씨는 한국을 떠난 이유로 ‘지나친 스펙 경쟁’을 꼽았다.
호텔경영학을 전공한 최 씨는 “서울 특급 호텔 10곳 중 단 1곳에만 합격했을 정도로 취업 문이 좁았다”며 “토익 850점은 기본이고, 남성 지원자는 키 180㎝ 이상이어야 한다는 암묵적인 외모 기준까지 있었다”고 털어놨다. 당시 그의 토익 점수는 820점이었다.
어렵게 취업에 성공했지만, 현실은 녹록지 않았다. 장시간 노동과 박봉에 시달리던 그는 결국 호주 워킹홀리데이를 거쳐 2019년 일본행을 택했다.
최 씨는 “급여 수준은 한국과 비슷하지만 삶의 질은 완전히 다르다”며 “퇴근 후나 휴일에 업무 연락이 없는 등 사생활이 철저히 보장되는 일본 기업 문화에 만족한다”고 말했다.
일본 취업 지원 서비스 ‘코렉(KOREC)’의 이지훈씨는 이러한 현상에 대해 “한국은 ‘문송합니다(문과라서 죄송합니다)’라는 말이 나올 정도로 인문계열 취업이 어렵고 대기업 쏠림 현상이 심하다”며 “IT 등 전문 분야조차 비전공자 진입이 어려워 해외로 눈을 돌리는 청년이 많다”고 설명했다.
“집 안해와도 OK”…경제 부담 덜한 ‘일본녀’ 선호
일본행을 택한 한국 남성들 사이에서는 일본 여성과의 결혼이 주요한 목표 중 하나로 꼽힌다.
통계청에 따르면 지난해 한국 남성과 일본 여성의 결혼 건수는 1176쌍으로 전년 대비 40%나 급증하며 2015년 이후 최고치를 찍었다.
이지훈씨는 “일본 취업 희망자의 절반가량은 ‘일본인 연인이 있다’는 점을 동기로 밝힌다”며 외국어 교류 애플리케이션(앱) 등을 통해 만남이 잦아지고 있다고 전했다.
최씨 또한 앱을 통해 만난 일본인 여성과 결혼에 골인했다. 그는 “일본 여성들은 경제적으로 자립심이 강하고 문화적 코드도 잘 맞는다”며 한국 남성들이 느끼는 매력을 설명했다.
전문가들은 한국 남성들에게 지워지는 과도한 결혼 비용 부담이 일본행을 부추긴다고 지적한다.
이씨는 “한국에서는 남성이 신혼집을 마련해야 한다는 압박이 크지만, 일본은 결혼에 대한 경제적 조건이 상대적으로 유연하다”고 분석했다.
반대로 일본 여성들 사이에서는 군 복무를 마친 한국 남성들이 책임감 있고 성실하다는 인식이 퍼져 있다. 여기에 K-드라마와 K-POP 열풍이 더해지면서 한국 남성에 대한 호감도가 높아진 점도 커플 증가의 한 원인으로 꼽힌다.
슈에이샤온라인은 “외국인과의 공생이 화두가 된 일본 사회에서 가장 가까운 이웃인 한국 청년들의 관심이 뜨겁다”며 “앞으로 양국 간의 상호 이해와 교류가 더욱 중요해질 것”이라고 내다봤다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
